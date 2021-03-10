Ayetel Kürsi Ne Zaman Ve Nerede İndirilmiştir? Ayetel Kürsi Kaçıncı Sayfada Ve Kaç Ayetten Oluşur?

Allah'ın büyüklüğünü ve azizliğini anlatan Ayetel Kürsi aynı zamanda islamın temel unsurlarını da içerir. Ayetel kürsini ezberlemek isteyen kişiler dinleyerek, okuyarak veya yazarak ezberleyebilir. Siz de Ayetel Kürsi' nin kaç ayetten oluştuğunu öğrenmek isterseniz yazımızı okuyabilirsiniz.

Ayetel Kürsi Ne Zaman Ve Nerede İndirilmiştir?

Ayetel Kürsi. Bakara suresinin içerisinde yer alan bir ayettir. Bakara suresi ise Medine' de indirilmiştir. Oldukça koruyucu olan ve herkesin mutlaka bilmesi gereken Ayetel Kürsi, Medine-i Münevvere zamanlarında indirilmiş bir ayettir.

Ayetel Kürsi Kaçıncı Sayfada ve Kaç Ayetten Oluşur?

Kuranı Kerim içerisinde yer alan çok değerli bir ayettir. Kuranı Kerim' de yer alan Bakara suresinin 255.ayetidir. Hadislerde yer alan bilgilere göre çok faziletleri olan bir ayettir. Bakara suresi Kuran'da bulunan ikinci suredir. Ayetel kürsi de Bakara suresi içerisinde yer alan tek bir ayetten oluşmaktadır.

Ayetel Kürsi (Arapça Türkçe Okunuşu)

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi faziletleri oldukça fazla olan bir ayettir. Siz de ezberleyerek gün içerisinde okuyabilirsiniz. Öyle ki hadislerde geçen bilgilere göre Ayetel Kürsi, Kuran'ın dörtte biridir. Bakara suresi içerisinde yer alan en değerli ayetlerden birisidir.

Kaynak: Diyanet