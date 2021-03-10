Ayetel Kürsi ne zaman, niçin ve nasıl okunur? Ayetel Kürsi namazda okunur mu?

Bakara Suresi’nin 255. ayetine denk gelen Ayetel Kürsi, faziletleri bakımından sıkça okunan bir ayeti kerimedir. Medine döneminde nazil olduğuna bildirimektedir.

Ayetel Kürsi Ne Zaman Okunur?

Ayetel Kürsi’nin, gün içerisindeki herhangi bir vakitte okunması mümkündür. Bu bağlamda, namaz sırasında ya da başka bir vakitte bu ayeti kerime okunabilmektedir. Normal zamanlarda okunduğunda genellikle korkulardan emin olmak ve dua amacıyla bu ayete başvurulduğu bilinir.

Ayetel Kürsi Niçin Okunur?

Ayetel Kürsi, faziletleri bakımından oldukça değerli bir ayettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinden anlaşılacağı üzere Ayetel Kürsi, kişiyi şeytanın şerrinden korumaya yardımcı olur. Üstelik bu ayet içerisinde Allahü Teala’nın en yüce isimleri de zikredilir. Yani, ismi azamın da Ayete’l Kürsi içerisinde olduğu rivayet edilir.

Ayetel Kürsi okumanın diğer faziletleriyse, sıkıntıyı gidermesi ve yiyeceklerin bereketini artırması şeklinde sıralanabilir. Bu ayeti yatmadan önce okuyanlaraysa iki melek gönderilir. Bu melekler, sabah olana kadar ayeti okuyan kimseyi şeytanın şerrinden korur.

Ayetel Kürsi Nasıl Okunur?

Ayetel Kürsi’nin faziletleri düşünüldüğünde, Müslümanların bu ayeti ezberlemek için çaba sarf ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, Ayetel Kürsi’yi ezbere bilen ve okuyan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Ancak ayeti kerimeyi ezbere bilmeyenlerin herhangi bir cüz ya da sure kitabından okuyarak dua etmesi de mümkündür.

Ayetel Kürsi Namazda Okunur mu?

Ayetel Kürsi, farz olan namazlar esnasında ve namazlardan sonra okunabilen bir ayettir. Bu bağlamda, bazı hadisi şeriflerde Ayetel Kürsi’nin farz namazdan sonra okunması menduptur.