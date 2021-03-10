Ayetel Kürsi ne demek? Ayetel Kürsi anlamı ve konusu hakkında bilgi

Pek çok insan Ayetel Kürsi'nin ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini öğrenmek için araştırma gerçekleştiriyor. Aslında pek çok kitapta Türkçe karşılığı olmasına rağmen, internet üzerinden de çok sık araştırılan bir ayet olarak öne çıkmaktadır.

Ayetel Kürsi Ne Demek?

Ayetel Kürsi kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinin içerisinde yer alan bir ayettir. Her ne kadar sure olmasa bile genel olarak namazlarda ve tesbihlerde okunmaktadır. Özellikle Ayetel Kürsi namazları tek başına okunabilen bir ayet olarak da öne çıkıyor. Peygamber efendimizin bir hadis-i şerifinde de söylediği gibi, ‘’Ayetel Kürsi Kur'an ayetlerinin efendisidir.’’ Bu sebepten dolayı hem namazlarda hem de tesbih çekerken Ayetel Kürsi okunur.

Ayetel Kürsi Anlamı ve Konusu Hakkında Bilgi

En çok merak edilen konular içerisinde Ayetel Kürsi'nin anlamı geliyor. Pek çok insan Ayetel kürsiyi namazda ya da tesbih üzerinden okurken, anlamının da ne olduğunu öğrenmek istemektedir. Ayetel Kürsi'nin anlamını şu şekilde ifade etmek mümkün;

‘’Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah'tan başka ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran ve tüm varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini de görüp gözetmek, ona herhangi bir ağırlık vermez. O, çok yüce ve çok büyüktür.’’

Ayetel Kürsi Türkçe anlamı ile bu şekilde ele alınmakta ve Arapça üzerinden okunmaktadır.

Kaynak: Diyanet