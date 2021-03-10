Ayetel Kürsi Nasıl Ezberlenir? Kolayca Ayetel Kürsi Ezberle

Kürsi Arapça bir kelimedir ve Türkçe karşılı taht demektir. Mecazi kullanımda ise güç, ilim anlamlarını taşımaktadır. Kur'an-ı Kerimden ayet olduğundan Kürsi ayeti yani Ayetel Kürsi olarak adlandırılmıştır.

Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

Ayetel Kürsi'yi okumaya devam edenlerin manevi dünyada yüksek mertebe sahibi olacağı müjdelenmektedir. İçinde Ayetel Kürsi okunan ev kötülüklere karşı korunur. Dileklerin kabul olması için okunabilir. Okuyan kişinin kendine güveni yükselir ve kötülüklerden emin olur. Düzenli okumaya devam eden kişilerin geçmiş günahları bağışlanır, hayır kapıları açılır. Okuyan kişiye melekler refakat ederek onu kötülüklere karşı korur. Erzak ve yiyeceklere okunsa bereketleri artar. Okumaya devam eden ilim sahibi olur. Faziletleri saymakla bitmeyen Ayetel Kürsi'yi sık sık okuyabilmek için ezberlemek gerekir.

Ayetel Kürsi Nasıl Ezberlenir?

Faziletleri saymakla bitmeyen bu ayetleri sık sık okumak önemlidir. Sıklıkla okuyabilmek için namazlarımızda da bu duayı rahat okumak için ezberlenmesi gereklidir. Ayetel Kürsi'yi ezberlemenizi kolaylaştıracak yöntemler bulunmaktadır. Eğer ezberlemekte zorlanıyorsanız görsel ve işitsel hafızanızı da çalıştırmayı denemelisiniz. Dinlerken aynı anda gözle takip etmek size ayeti kolayca ezberlemenizde yardımcı olacaktır.

Kolayca Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu ile Ezberle

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Bu faziletli ayeti ezberlemek istiyor fakat çeşitli nedenlerle erteliyor olabilirsiniz. Zaman yoksunluğu, yorgunluk gibi bazı nedenlerle zorlanıyor olabilirsiniz. Bu durumda kolayca ezberleyebileceğiniz yöntemleri kullanmalısınız. Hazırlanan videoları izleyerek dinlerken tekrar etmek hızlı ve kolay şekilde ezberlemenizi sağlayacaktır. Video tekrarlardan oluşmaktadır. Böylece birkaç kez tekrar da yapmış olacaksınız. Tekrarların sonunda kolayca Ayetel Kürsi'yi ezberlemiş olduğunuzu fark edeceksiniz.