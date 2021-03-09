Ayetel Kürsi Dilek Duası Olarak ya da Şifa İçin Okunur mu?

Ayetel Kürsi pek çok fazileti bulunan ve gündelik yaşantıda okunması öğütlenen ayetler arasında yer almaktadır. Bu sebeple şifa için okunur mu ve dilek duası olarak okunmasında mahzur bulunur mu gibi soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.

Ayetel Kürsi Dilek Duası Olarak Okunur mu?

Anlam bakımından çok derin manalara sahip olan Ayetel Kürsi, okuyan kişinin yaşamında olağanüstü etkiler oluşturan bir ayettir. Pek çok farklı arzunun gerçekleştirilmesi için dilek duası olarak ta okunmaktadır. Karşılığın Allah'u tealadan geleceğine inanarak vesile olması adına okunabilir.

Ayetel Kürsi Şifa İçin Okunur mu?

Şifa için okunan sürelerden biri Yasin- i Şeriftir. Bunun yanında Haşr Suresi'nin son üç ayeti, Amenerrasülü ve Ayetel Kürsi de okunur.