Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın sıfatları ve isimleri ile anlamları

Ayetel Kürsi faziletleri bakımından en çok okunan ayetler arasında yer almaktadır. Ayetel Kürsi duası olarak düşünülse de Bakara suresi içerisinde bir ayet olarak yer almaktadır. Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın sıfatları ile isimleri ve bunların anlamları aşağıdaki gibidir:

Ayetel Kürsi’de Geçen Allah’ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir?

Muhalefetül lil Havadis: Zati sıfatıdır. Aalamı, Allah (c.c) yaratılmışlardan farklıdır. İlim: Subuti sıfattır. Allah’u Teala’nın her şeyi bilmesi, bilgisinin her şeye yetmesidir. Basar: Subuti sıfattır. Allah’ın yaşanan her şeyi gördüğüdür. Yüce Allah’ın görmesi için herhangi bir uzva ihtiyaç duymaz.

Ayetel Kursi’de Geçen Allah’ın İsimleri ve Anlamları Nelerdir?