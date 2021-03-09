Ayetel Kürsi Kaç Ayet, Kaçıncı Sayfada ve Hangi Surede? Bakara Suresi'nin son iki ve en uzun ayeti midir?

Ayetel Kürsi namazlardan sonra okunması mendup olması sebebiyle öğrenilmesi gereken ayetler arasında yer almaktadır. Bu sebeple bu ayeti kerimenin Kur'an-ı Kerim içerisinde hangi surede bulunduğu, kaçıncı ayet olduğu ve kaç ayetten oluştuğu öğrenebilecek bilgiler arasında yer alır.

Kuran-ı Kerim'de Ayetel Kürsi Kaç Ayet, Kaçıncı Sayfada Ve Hangi Surede?

Ayetel Kürsi Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi el- Bakara Suresi'nde geçer. Surenin 255. Ayeti olmakta ve Kur’an-ı Kerim’de 41. Sayfada geçmektedir. Yayınevlerinin basımına göre sayfa rakama bir sayfa ileri de ya da geride olabilir. Cüz olarak 3. Cüzün ilk sayfasına bakıldığında ayeti kerime bulunabilir.

Ayetel Kürsi Bakara Suresinin kaçıncı ayetidir? Son iki ve en uzun ayeti midir?

Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi, surenin en uzun ayeti değildir. İçerisinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için Ayetü’l Kürsi adı ile bilinmektedir. Bakara'nın son iki ayeti Amenerresulu olarak isimlendirilmektedir ve bu ayetten farklıdır.