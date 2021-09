EZAN DUASI Okunuşu - Ezan duası nedir ve nasıl yapılır? Diyanet Ezan duası Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Ezan duası, İslam dininde ezan okunduktan sonra okunan duadır. Ezan duası okumak Müslümanlar için sünnettir. Alimler bu duayı ezandan sonra okuyanların hayırlara kapı açacağını belirtmişlerdir. Ezan duasının Arapça' ve Türkçesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.



Ezan Duası Nedir?



Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V), her kim ezanı işitirse bu duayı okuması hayırlıdır demiştir. Bu duanın okuyan kişiye şefaatçi olduğu İslam alimleri tarafından belirtilmiştir. Ezan okunduktan hemen sonra okunan bu dua, Allah'ın büyüklüğünü dile getirmek içindir. Sizlere ezan duasının diyanet Türkçe ve Arapça okunuşlarını paylaşacağız.



Ezan Duası Türkçe Okunuşu

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd.



Diyanet Ezan Duası Türkçe Meali ve Anlamı



Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt.



Ezandan sonra dua Türkçe meali şeklinde okunabilir. Alimler, duanın Arapçasının ezberlenip okunmasının, Müslümanlar için daha hayırlı olacağını dile gelmişlerdir.



Diyanet Ezan Duası Arapça Okunuşu

أَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ى وَعَدْتَهُ



Bu ezandan sonra okunmakta olan duanın Arapçasıdır. Alimler bu duanın ezberlenmesini ve her ezan okunduktan sonra, tekrar edilmesinin faydalı olacağını söylerler.



Diyanet Ezan Duasının Anlamı Nedir?



Ezan duasının anlamını Türkçe şeklini okuduğumuzda anlayabiliriz. Yapılan bu duada namazın ve her şeyin sahibi Allah'a şükür edilir. Ondan dilekte bulunulur. Ezan duasının ezandan sonra muhakkak okunması hayırlı olmaktadır.



Ezan Duasının Hikmeti Nedir?



Ezan duasının hikmeti, pek çok alime göre güzellik ve ihsandır. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed yanında gelen kimselere bu duanın ezandan sonra okunmasının çok hayırlı olacağını söylemiştir.



Kim ki bu duayı okursa, ona şefaat edeceğini, Allah'ın kendisini seveceğini dile getirmiştir. Ezan duası okunduktan sonra kişinin rahatlamasına, üstündeki yüklerin kalkmasına haizdir. Allah'ın izniyle bu duayı okuyanların üzerine Allah'ın rahmeti yağacaktır.



- Allah'ın rahmetine nail olunur.



- Şeytanın hilelerinden korunmak için bu dua bir kalkan gibidir. Hulasa şeytanın, duayı okuyan Müslümandan uzak durduğu söylenir.



- Kişi bu dua ile Allah'a şükür eder. Allah'ın gazabından yine Allah'a sığınır.



- Bu duanın okunması demek, ihsan ve şeref edinmektir. Okunan duanın fazileti güzelliktir, nur ve berekettir. Kim ki duayı okuyarak camiye gider ve namazını kılarsa, Allah'ın katında daha hayırlı kişi olur.



- Ezan duası kötülükten, haramdan korunmak için okunan duadır. Dua okunduğunda melekler insana daha çok yaklaşırlar.



Ezan Duasıyla Beraber Okunabilecek Dualar



Müslümanların pek çoğu, ezan duasını okuyamamaları büyük bir eksikliktir. İslam alimlerinden birisi ezan okunduktan sonra Müslümanın bu duayı okuması, şeytanın vesveselerinden kurtulması için gerekli olduğunu söyler. Yine eğer bu dua okunamazsa, fatiha okunması tavsiye edilmiştir.



Allah, Kur'anda okunacak duaların Müslümanı şerden ve sıkıntıdan kurtaracağını söyler. Dolayısıyla mutlaka dua okunması eksik edilmemelidir. Ezan duasıyla birlikte, fatiha, Nas, Felak gibi dualar da okunabilir.



Ezan Duası Farz mıdır?



Ezan işitildikten sonra hemen dua okunmalıdır, diyor Hazreti Muhammed. Ancak duanın farz olmadığı alimler tarafından belirtilir. Duanın farz değil ama sünnet olduğu üzere dikkat çekilir. Bu yüzden Müslümanların duayı okuyarak namaza gitmeleri, başlamaları çok daha hayırlı olacaktır.



Hazreti Muhammed ve yanında sahabelerinin bu duayı her ezan okunuşundan sonra söyledikleri alimler tarafından belirtilir. Hayrının çok olması hasebiyle, Müslümanlar arasında bu duanın farz olduğu üzerine düşünceler oluşur. Ancak alimlere göre İslam kolaylık dinidir.