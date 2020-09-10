Amentü duası Türkçe ve Arapça okunuşu- Amentü duası anlamı, meali

Amentü duası okunuşu ve anlamı, bu duayı okumak isteyenler tarafından araştırılıyor. İslam dininde önemli bir yere sahip olan dualar arasında amentü de bulunuyor. Amentü kelimesi Kur’an’da üç yerde, söz sahibinin imanını açıklarken kullandığı bir ifade olarak geçiyor. Peki amentü duası nasıl okunur? İşte duanın anlamı ve okunuşu

Amentü Duası Arapça Okunuşu

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi Teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü Duası Türkçe Okunuşu

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.