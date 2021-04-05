Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı - Kunut 1 ve 2 Türkçe Meali ve Arapça Yazılışı

Kunut Duaları beş vakit namaz içerisinde yatsı namazı vaktinde kılınan vitr namazı içerisinde okunmaktadır. Bu sebeple ezberlemek için Kunut Duaları 1 ve 2 için Türkçe okunuşu ile anlamları aşağıda yer alıyor.

Kunut Duaları Türkçe Okunuşu

1. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük. 2. Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duaları Anlamı (Diyanet Meali)

1. Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız. 2. Allah'ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Duaları Arapça Yazılışları

Kunut 1

Kunut 2

Kunut Duaları Hangi Namazda Okunur?

Kunut Duaları Vitr namazı esnasında ikinci tekbirden sonra okunur.

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