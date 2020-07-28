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Dualar
Haber Giriş: 28.07.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Sübhaneke duası Türkçe ve Arapça okunuşu- Sübhaneke duası anlamı, tefsiri, meali

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Sübhaneke duası Türkçe ve Arapça okunuşu- Sübhaneke duası anlamı, tefsiri, meali
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Sübhaneke duası okunuşu, bu duayı okumak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Dua, sözlükte çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelmektedir.Dua etmek, ayet ve hadislerde övülmüş ve teşvik edilmiştir. Sübhaneke duası vakit namazlarının hepsinde okunmaktadır. İşte Sübhaneke duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı…

Sübhaneke duası Türkçe ve Arapça okunuşu araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar her vakit namazında bu duayı da okuyorlar. Sözlükte çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına dua; istekte bulunma, Allah’ı anma gibi anlamları birlikte içermektedir. İşte Sübhaneke duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı…

Sübhaneke Duası Arapça Okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke Duası Türkçe Okunuşu

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Sübhaneke duası Türkçe ve Arapça okunuşu- Sübhaneke duası anlamı, tefsiri, meali

Namazlarda Sübhâneke Okurken ‘ve celle senâük’ Kısmı Niçin Okunmaz?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

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