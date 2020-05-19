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Namaz Sureleri
Haber Giriş: 19.05.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Ettehiyyatü duasının okunuşu! Diyanet ettehiyyatü duası ve anlamı

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Ettehiyyatü duasının okunuşu! Diyanet ettehiyyatü duası ve anlamı
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Ettehiyyatü duası, namaz esnasında okunan dualar arasında yer almaktadır. Özellikle selam vermeden önce okunan Ettehiyyatü duası, büyük önem arz etmektedir. Peki, Ettehiyyatü duasının anlamı nedir ve okunuşu nasıldır? İşte, Ettehiyyatü duasının okunuşu ve meali

Ettehiyyatü duası, ibadetlerini gerçekleştiren pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Ettehiyyatü duası ile bütünlük kazanan namazlar ile ibadetler gerçekleştirilmiş sayılmaktadır. Peki, ettehiyyatü duasının okunuşu nasıldır? İşte, Ettehiyyatü duasının okunuşu ve anlamı hakkında detaylı bilgileri

ETTEHİYYATÜ DUASININ OKUNUŞU

Ettehiyyâtu lillâhi ve’s-salevâtu ve’t-tayyibâtu esselâmu ‘aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve rasûluh.

ETTEHİYYATÜ DUASININ MEALİ 

“Selam, rahmet ve bütün güzellikler, her türlü dil, beden ve mal ile yapılan ibadet Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şahadet ederim (kesinlikle bilirim) ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şahadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.” (Ebu Dâvûd, “Salât”, 182. I, 591)

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