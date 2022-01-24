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Nazar Duası Okunuşu - Arapça Yazılışı ile Türkçe Anlamı, Nazardan korunma, kurtulma ve nazara karşı okunacak ayetler

#Nazar Duası#Nazar Duası Okunuşu#Nazar Duası Arapça
Nazar Duası Okunuşu - Arapça Yazılışı ile Türkçe Anlamı, Nazardan korunma, kurtulma ve nazara karşı okunacak ayetler

Nazardan korunmak ve kurtulmak için Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan sureler okunabileceği gibi Nazar Duası okunması da mümkündür. Nazar Duasının Arapça yazılışı ile okunamadığı zamanlarda Türkçe okunuşu ve anlamı ile dua edilebilir. Ayrıca nazar için Felak ve Nas sureleri sıkça okunabilecek sureler arasında yer alır. Bunlara ek olarak Ayetel Kürsi gibi nazara karşı okunabilecek ayetler hakkında tüm bilgileri bir araya getirdik.

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Nazardan korunma ve kurtulma duası olarak Kur'an-ı Kerim surelerinden Felak ve Nas okunabileceği gibi, Nazara karşı Nazar duası da okunabilir. Nazar duası Türkçe okunuşu ve arapça yazılışı ile anlamı içeriğimizde yer alıyor.

Nazar Duası Türkçe Okunuşu

Nazar duası okunuşu şöyledir: Euzü bi kelimatillahitammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme.

Nazar Duası Türkçe Anlamı (Meali)

Her türlü şeytandan, kem gözlerden, zararlı tüm şeylerden, bütün kelimelerin yüzü ve suyu hürmetine Allah'a sığınıyorum.

Nazar Duası Arapça Yazılışı

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

Nazar Duası Ne Amaçlarla Okunur?

Çocukları sınavlara girmiş olanlar, yüksek mertebelere ulaşmak isteyenler, mal ve mülk edinmek isteyenler, kendilerini kem gözlerden korumak için okurlar. Daha ötesi yeni alınmış bir evin gözlerden korunması, güzel bir bebeğin sağlıklı büyümesi için Nazar duası okunur.

Toplumumuzda özellikle eskiden beri, taşlarla, iplerle yeni alınan şeyler, çocuklar nazardan korunmaya çalışılır. Bunun nedeni, nazardan korunmaktır. Fakat alimler, nazar duası ve yanında okunacak surelerin tüm bu inançlardan daha etkili olduğunu dile gelirler.

Kimler Nazar Eder?

Dünyanın en eski toplumlarında yaygın olan nazar değmesi olayı, kem gözlerin değmesi şeklinde tabir edilir. Burada kem gözlerden kasıt, kıskançlıktır. Özenme şeklinde olan bu kıskançlıkta, karşı taraf hedef alınır. İstemeyerek gelişen bu durumda karşıdaki güzel olan şey, kem gözlerden zarar görür ve tahrip olur. Güzel bir bebekse hastalanabilir.

Güzel bir araba kaza yapabilir. Güzel bir evin sorunları çıkmaya başlar. Hasılı, çok zarar görülebilir. İşte nazar duası, bunlardan korunabilmek için vardır. Nazar eden kişiler, kıskanan kişilerdir. Tabi ki her kıskanan kişinin nazar etmesi diye bir şey yok. Sadece belli kişilerde nazar etme durumu diğerlerine göre çok daha fazladır.

Nazar Duası ile Korunabilirsiniz

Yukarıda paylaştığımız Türkçe ve Arapça nazar duaları ile sizde kendinizi nazardan, kem gözden koruyabilirsiniz. Nazar duası hem sizi hemde zarar görmesini istemediğiniz sevdiklerinizi koruyabilir. Ancak, yanında Kur'andan ayetler okumanız hayırlı olacaktır.

Bu dua ve ayetler sayesinde, sizde nazardan kendinizi korumak için farklı yöntemlere başvurmaya gerek kalmadan koruyabilirsiniz. Nazar duası ve yanında okunacak olan duaların faziletleri bilinenden daha fazladır.

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Burada paylaştığımız nazar duasına ek olarak, İhlas, Nas, Felak ve Fatiha surelerini okuyabilirsiniz. Nazar duasıyla birlikte okunacak olan bu dualarla, kem gözlerden korunabilirsiniz.

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Nazara karşı okunabilecek sureler ve ayetler

Felak Nas

Ayetel Kürsi

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