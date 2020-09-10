Rabbena duası Türkçe ve Arapça okunuşu - Rabbena atina ve rabbenağfirli duaları anlamı, meali
Rabbena duası Türkçe ve Arapça okunuşu araştırılıyor. Müslümanlar Rabbena atina ve rabbenağfirli dualarının anlamı ve mealine yoğun ilgi gösteriyorlar. Vakit namazlarında son oturuşta salavat getirdikten sonra yapılacak dua, âyetler-den iktibas edilebileceği gibi hadislerden de edilebilir. Rabbena atina ve rabbenağfirli de bu dualar arasında bulunmaktadır. İşte Rabbena atina ve rabbenağfirli dualarının okunuşu
Rabbena atina ve rabbenağfirli duaları okunuşu ve anlamı yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar namaz kılarken son oturuşta bu duaları okuyorlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının son oturuşlarında rabbena atina ve rabbenağfirli duaları okunuyor. İşte Rabbena duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı
Rabbena Duası Arapça Okunuşu
Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.
Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası Türkçe Okunuşu
Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.
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