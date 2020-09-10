Rabbena duası Türkçe ve Arapça okunuşu - Rabbena atina ve rabbenağfirli duaları anlamı, meali

Rabbena atina ve rabbenağfirli duaları okunuşu ve anlamı yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar namaz kılarken son oturuşta bu duaları okuyorlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının son oturuşlarında rabbena atina ve rabbenağfirli duaları okunuyor. İşte Rabbena duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı

Rabbena Duası Arapça Okunuşu

Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.

Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası Türkçe Okunuşu

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.