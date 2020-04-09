Yoganın Kadim Yolu

O zaman gelin önce bu dönemde fiziksel ve ruhsal olarak bizi en kolay şifalandıracak olan yogadan, onunla nasıl hemhal olacağınızdan başlayalım.

M.Ö 4000’lerde İndus Vadisi çevresinde ortaya çıkan yoga felsefesi, yoga kültürüne dönerek 21. y.y’a kadar etkileşim alanını genişleterek insanlara ulaşmaya devam etmektedir.

Yoga doğduğu topraklarda etkin olan Budizm, Jainizm ve Hinduizm’in kaynaklarından beslenir. Odaklandığın alan, ilahi olana ulaşmak için insanların uygulaması gereken kurallardır. Bu açıdan yoga felsefi olarak insanın kendisini, kendi gücünü ve hayatını nasıl düzenlemesi gerektiğine dair rehberlik yapan kadim bir bilgidir. Bedeni, kalbi ve zihni saflaştırarak bilinçli bir farkındalık içinde yaşamı sürmeyi araştırır.

Yoganın öyle veya böyle kendisine temas etmiş herkesi etkilemiş olmasının nedeni de evrensel olmasıdır. Bir çağa, bir döneme, bir dine bir kabileye ve bir grubun mensuplarına ait değildir. Zamanı ve amacı yerel değildir. İnsan aklının anlam arayışını konu edinmiştir. Gündelik yaşamını düzenlemesi için öneriler sunmuştur. Bunları sistematik olarak da sekiz basamak ile anlatmıştır.

Bütün bunlarla beraber yoga bilgi değildir. Yoganın üstadlarından B.K.S İyengar’ın da ifade ettiği gibi: "Yoga herkesin içinde bulunan ve içsel yolculuğuna çıkmış herkes tarafından bulunabilecek olan bilgeliktir."

Konuyu biraz daha günümüz açısından bakacak olursak Yoga idealize edilmiş bir bakış açısını zorunlu kılmaz. Yapısını içinde barındırarak modernleşmiştir. Yüzyıllar boyunca daha fazla insanı etkilemesinin nedeni de bir yerde budur belki de. Günümüzde kimseyi ayrıştırmaz, baskı kurmaz ve herkesi kendi tecrübesi ile baş başa bırakır. Dinsel bir kavram olarak Yoga’ya yaklaşanlara da belki son söz olarak şunu söyleyebiliriz, hiçbir kimliğin din kısmı boşluğunda 'yoga' yazmaz.

Anlatmaya çalıştıklarım ile umarım, burada artık tarihsel ve felsefi bir süreçten geçerek bugünkü bize dönebilmişizdir.

Bugünkü modern hayatta görüyoruz ki yoga insanın hayatına dokunur ve kişi bulduğu anlamlar ile yogayı içselleştirir, ister evinde olsun, ister inzivada, ister şehir hayatında. Şimdi: ’’Peki bu nasıl olacak?’’ diye soruyorsanız en basit olarak verebileceğim cevap: Yoga pratiği yapmak olacaktır.

Yoga sadece asana pratiğini uygulamaya başladığınızda bile içinizde kendinizde henüz yeni keşfediyor olduğunuzu farkedeceğiniz derinliğinizle sizi karşılaştırır.

Ama bugün ama yarın.

Konuya bir detay katacak olursak şunu söylemek doğru olur: Keşfetmek için yargısı ve beklentisi olmadan sadece yogayı yapan kişi bununla hemhal olduğunu daha kolay hissedecektir. Çünkü yargı içinde olmak geçmişten gelen bir zihnin tutulması, beklenti içinde olmak ise geleceğe ait bir zihnin tutulmuş olduğu bir haldir. Yoga kişinin geçmiş ve gelecek üzerine olan süreçlerini reddetmez ama ancak anda ve şimdide mevcut olur. Yoga zihnin tartan ve türlü kalıplarla derecelendiren yapısının üstünde bir yerdedir, bilinçte. Ve kişi bu hallerinin tanığı olarak kalır.

Yogaya başlamak isterseniz bugünler çok uygun. Yoga pratiğiniz hem bağışıklık sisteminizi güçlendirecek hem bedeninizi rahatlatacak hem de evde kalmaktan dolayı ister istemez oluşan gerginliğinizi büyük oranda azaltacaktır. Önerim bilgisayarın başına geçin, başlangıç seviyesi yoga derslerini araştırın ve size uygun olan bir tanesine karar verin ve onu tekrar edin.

İlk başlarda 10-20 dakikalık bir program ile başlayabilirsiniz. Hatta ilk hafta sadece aynı seriyi, dersi yapın ki hareketlere aşina olun. Böylece farketmeden Yoga yapmayı öğrendiğinizi ve içinde derinleşebileceğinizi göreceksiniz.

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Sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim.