Cildin Bariyer Fonksiyonunu Koruyan Doğal Bitkisel Öneriler

Cildin en dış tabakası dış çevreye karşı bariyer vazifesi görür. Yaşlandıkça cildin bu koruyuculuğu bariyer bütünlüğünü sağlamak cildi hidrate, yumuşak ve genç görünümlü olması açısından kaçınılmazdır.

Tekrarlayan güneşe fazla maruz kalma, yüksek ısı, ve aşırı temizlik bariyer fonksiyonunu bozarak çatlaklar oluşturup nemlenmeyi zorlaştırır.

Euterpe oleacea meyve özü; rezervlerindeki kök hücreler nedeniyle bu tür bitkiler kötü dış koşullardan etkilenmezler.

Örneğin, Euterpe oleacea bir meyve ağacı olup Orta ve Güney Afrika’da yüksek seviyede ultraviole radyasyona ferulic asit senteze ederek direnmiştir. Bu bitkinin özü cilt yüzeyine sürüldüğünde güneşin oluşturduğu hasarı ve inflamasyonu önleyici etki gösterir. Kronik olarak uzun süreli güneş ışığına maruz kalmak cildin bariyer fonksiyonunu çökerten ve nemlenmeyi önleyen biricik sebeptir.

Aynı zamanda bu bitki özününün cildi canlandırdığı ve yaşlanmayla oluşan enerji kaybını telafi ettiği gösterilmiştir. Böylece yenilenen cilt daha genç, canlı ve sağlıklı görünüm kazanmaktadır. Yüzeysel olarak uygulanan bu bitki özü cildin nemlenmesini bir gün içinde %51, bir ay içinde %102 düzeltmektedir.

Centella asiatica özü; Gotu kola olarak da bilinen bu bitki, yine cildimiz üzerinde koruyucu etkiye sahiptir.

Serbest radikal kovucu ve antiinflamatuar etkisi nedeniyle dış çevrenin cilt üzerindeki hasar yapıcı etkilerini azaltma kapasitesine sahiptir. Ciltdeki ince çatlakları onararak cildin koruyucu bariyer fonksiyonunu iyileştirir. Yapılan çalışmalarda yüzeysel olarak bu bitkinin uygulandığı ciltlerde, bu bitki özünün antioksidan anti inflamatuar etkileri sebebiyle dış zararlı faktörlerin olumsuz etkilerinden cildi koruduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda cildin nemlenmesinde %12 lik bir artış tespit edilmiştir. Hyaluranidaz enziminin inhibisyonuyla ciltte daha çok hyaluronik asit oluşur. Bu da cildin daha çok nemlenmesi demektir.

Özet olarak; yaşlandıkça nemin kaybolması düzgün, yumuşak, canlı, sağlıklı cildimizin kaba, pürüzlü, donuk hale dönüşmesine yol açar. İki bitkisel kök hücre özü, Euterpe oleacea ve Centella asiatica cildin yüzey tabakasının bariyer fonksiyonunun yenilenmesi, güneşin inflamatuar yapıcı etkisiyle savaşmak ve cildin daha fazla su tutmasını sağlamak gibi olumlu etkileri gösterilmiştir. Bu doğal özler, cildi destekleyen yosun özleriyle beraber cildin nemlenmesi ve daha genç görünmesi için bir araya getirilerek kullanılmasının faydalıdır.