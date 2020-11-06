Bugün, daha önce hiç yaşamadığın, bir daha da hiç yaşayamayacağın bir gün, tam da o gündesin. Çünkü bugün bir daha karşına çıkmayacak. Geriye dönüp bugünün tarihine dönemeyeceksin. O zaman neden tadını çıkarmıyorsun?

Doğru sorular sormaya başla bugüne - ki gün sonu geldiğinde doğru cevapları alasın. Unutma, cevap anahtarı sende olan bir sınavdasın. Doğru soruları da kendin belirliyorsun. Sen bu sınavı hakkıyla geçersin!

Doğru sorular ne mi? Ben açıkçası kendime “bugün” için her gün gibi şu soruları soruyorum;

“Ben bugün kendim için ne yapacağım?”

“Benim bugünümde odağımda BEN mi varım?”

“Ben bugün işte tam da bulunduğum gün, bulunduğum konuma şükrettim mi?”

“Ben bugün anda mıyım? Yoksa fiziksel olarak bugünü yaşasam da mental olarak geçmiş veya gelecekte miyim?”

“Ben bugün yaptığım eylemleri severek mi yapıyorum yoksa mecburiyetten bıkarak mı? Peki bunların arasından değiştirebileceklerim var mı - var ise beni değişimden durduran ne?”

“Ben bugün kimim? Kimliğim nedir? Anne/kardeş/iş kadını veya ev kadını? Peki bu kimliğimi ben mi belirledim yoksa toplum mu? Hakkıyla taşıyor muyum yoksa taşıttırıyorlar mı?”

Söyle bakalım şimdi, cevap anahtarı sendeydi ya hani. Sor bu soruları kendine cevaplar istediğin gibi mi? Sınavı geçebildin mi?

Gününün sonunda cevap anahtarına bak ve karar ver.

Eğer istediğin gibi değilse cevaplar, bir şeyleri değiştirme zamanın gelmiş demektir.

Unutma, bugün o gün. Bir daha yaşayamayacağın tek bir tarihtesin. Bugünün kutlu olsun.

Melisa Darmar