Diyetin Hurafesi Olur mu?

Abs are made in the kitchen, not in the gym. Madem karın kası spor salonunda değil mutfakta yapılır, o zaman mutfakta mekik çekelim

Yağ oranınızı belirli bir oranın altına düşüremezseniz, sixpackler için saatlerce mekik çekseniz de hiç fayda etmez.

Aç kalırsam, çok kilo veririm!

Uzun süreli açlık halinde metabolizma hızı yavaşlar ve vücut koruma amaçlı uzun vadeli kalori kısıtlamasına tepki gösterir. Vücut yaktığı kalori miktarını azaltır bu da kilo kaybını yavaşlatır. (Bahsettiğim açlık İntermittent Fasting saatleri gibi kısa süreli değil tabi çok daha uzun süreli.)

Aldığım kalori, verdiğim kaloriden azsa kesin kilo veririm!

Maalesef kalori girdi-çıktı hesabı kilo alıp vermekle ilgili tüm sorularımıza cevap olamaz. Tükettiğimiz besinlerden alınan enerji, besinin içeriğindeki enerjinin tamamı olmayabilir. Ayrıca yiyeceklerin ve egzersizin termik etkisini hesaplayabileceğimiz de ihtimaller dahilinde değil.

Sürekli ot yiyerek zayıflansa inekler tığ gibi olurdu!

Diyet ottan ibaret, ıyyyy hiç sevmem diyenlerdenseniz; öncelikle diyetin günde 3 öğün lahana suyu içmek olmadığını belirtmek isterim. Sonra da inek metabolizmasının insan metabolizmasıyla eşdeğer olmadığını...

Ben yalnızca göbeğim erisin istiyorum, bacaklarım asla incelmesin!

Keşke ‘bacak inceltme diyeti’, ‘simit eritme diyeti’ diye bir şey olsa... Hangi bölgeden kilo aldığınız veya hangi bölgenin önce eridiği genotipinizle alakalıdır.

Ne sporu diyetisyenim, bacaklarım futbolcu gibi mi olsun!

Diyetlerde kas kaybının engellenmesi, olan kasın korunması, metabolizma hızının yavaşlamaması için fiziksel aktivite olması gerekiyor. Günde 45dk yürüyerek kimse Herkül olmuyor hiç merak etmeyin.

Yalnızca altın çilekle, Yeşil kahve ile 9546823kg verdim !

Hiçbir besin tek başına kilo artışına sebep olmadığı gibi tek başına da yağ yakımına faydası olmaz. Tek bir yiyecekten veya içecekten mucize beklemeyin ve en önemlisi insan sağlığı üzerinde uzun vadede etkileri bilinmeyen sözde besinleri kullanmayın.

Light ürünlerden istediğim kadar kullanabilrim!

Şekeri ve yağı kısıtlanmış fakat hala kalorileri var.

Kızarmış ekmek kalorisizdir!

Isıya maruz kalan ekmek su kaybeder ama kalorisi değişmez.

Diyet de neymiş sabah sirkeli su içerim geçer!

Sabah saatlerinde asit seviyesi zaten yüksek iken bir de asiditesi yüksek sirke içmek yağ yakımına hiçbir etkisi yok iken bir de midenizin asidik dengesini bozabilirsiniz. Yalnızca kısmen tok kalıp , dolaylı bir etkisi olabilir .

Her gün spor yaparsam daha çok zayıflarım!

Spor etkisi vücutta 48 saat devam ediyor. Ve kasların dinlenmesi yaptığınız sporun etkinliğini arttırmada önem arz ediyor.

Sen hamilesin, 2 kişilik yemen gerek!

Anne adayının kendisinin vitamin, mineral ve kalori ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar sağlıklı beslenmesi; bebeğin beslenmesi için oldukça yeterlidir.

Çikolata zararlıdır!

Kakao oranı yüksek, yağ oranı düşük çikolata doğru oranlarda yendiğinde bilinenin aksine faydalıdır bile.

Ha soda ha maden suyu , ne fark var sanki!

Soda, suya karbondioksit eklenmesi sonucu yapay elde edilir. Mineralce daha fakirdir. Maden suyu ise yeraltı sularından doğal elde edilir.

Yağlar, kasa dönüşmüş!

Önce yağ yakılır, sonra kas inşa edilir. Dönüşüm söz konusu değildir. Yapıtaşları biyokimyasal açıdan tamamen farklıdır.

Uyuyana kadar yiyorum, yine de kilo alamıyorum!

Kilo alayım diye hamur, şeker, yağ tüketirseniz leblebi yutmuş solucan gibi koca göbekli cılız biri olursunuz. Kompleks karbonhidrat, sağlıklı yağ ve kaliteli proteinlerce zengin beslenip, cardio antrenmanlarına bir süre ara verip ağırlık antrenmanlarına yüklenmek yardımcı olacaktır .

Kahve selülit yapar!

Selülit yapan, kahvenin içindeki şeker, süt tozu, krema ve şuruptur .

Balık, yoğurtla yenmez !

Balıkta ve yoğurtta histamin denen protein mevcuttur. Histamin, bozuk veya bayatlamış balıkta artar. Artan histaminle beraber alerjik reaksiyon ve zehirlenmeler de artabilir. Birlikte tüketildiğinde bu vitamin de artacağından risk de artar. Bundan sebep balık bozuk değilse ve tazeyse yoğurtla tüketimi sıkıntısızdır.

Esmer ekmek /şeker, beyaz ekmek/şeker dünyalarca farklıdır!

Esmer ekmek, beyaz ekmeğe göre vitamin, mineralce daha zengin, daha yüksek lif içerir, kan şekerini daha yavaş ve dengeli yükseltir. Ama ekmek, ekmektir ve şeker, şekerdir; renk ne olursa olsun aman dikkat!

Sıcak su yağ yakımını destekler!

Su sıcaklığının yağ yakımına bir etkisi yoktur. Suyun sıcaklığını vücut ısısına çevirmeye çalışan vücut daha fazla enerji harcar. Ilık–sıcak su mideyi daha geç terk eder. Daha uzun süreli tokluk hissi sağlayacağından dolaylı olarak kilo kaybını destekler.