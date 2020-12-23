Kış Aylarının En Sevileni: Bozanın Faydaları ve Kalorisi

Boza, Farsça’da darı anlamına gelen 'buze' kelimesinden gelmektedir.

Boza bir kış içeceğidir ve dünyada iklimin nispeten soğuk olduğu yerlerde de yaygın olarak tüketilmektedir. Tarih boyunca kritik dönemlerde boza, zengin doğası ve hemen hemen her yerde bulunan tahıllarla üretim kolaylığı nedeniyle en önemli besin kaynaklarından biri olmuştur.

Bozanın faydaları nelerdir?

Kuru öksürüğe iyi gelir

Anne sütünü artırır

Fermente bir gıda olduğu için sindirime yardımcı olur, hazmı kolaylaştırır

Enerji verir

Kemik ve kıkırdak sağlığında önemli rol oynar

Kanser riskini düşürür

İçerdiği B vitaminleri ve mineraller sayesinde cilt ve saç sağlığı için de oldukça faydalıdır.

Boza, bol miktarda protein, karbonhidrat, bol miktarda A,B,E vitaminleri ve kalsiyum, demir, fosfor gibi değerli mineraller içerir. Bu nedenle çok besleyici bir içecek olarak kabul edilir. Ayrıca sindirim ve bağırsak florası üzerinde olumlu etkileri olan laktik asit bakımından da zengindir. Özellikle hamile ve emziren kadınlara ve toparlanma dönemlerinde karbonhidrat kaynağı olarak sporculara önerilmektedir.

Bozanın kalorisi nedir?

Boza, kalorisi yüksek bir içecektir ve insan vücuduna sıcaklık ve beslenme hissi verdiği bilinmektedir.

1 su bardağı (200mL) boza yaklaşık ortalama 300 kalori, 2 gr yağ, 62 gr karbonhidrat ve 5gr protein içerir. Bozanın olmazsa olmazı leblebi de işin içine girince, kalori olarak daha da artacaktır. 1 çay bardağı leblebiyi 70 kalori olarak düşündüğümüzde, 1 bardak boza leblebi ile birlikte 350-400 kaloriye denk gelebiliyor.

Boza nasıl tüketilmelidir?

Boza kış aylarında sıcak bir içecek olarak algılanmasına rağmen aslında soğuk da tüketilebilir. Bozanın besin içeriğinden maksimum verim almak için, bozayı taze yapıldıktan 5 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.

Boza kilo aldırır mı?

Bozanın besin değerlerine baktığımızda karbonhidrat oranının çok fazla olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle bozanın kalorisine dikkat edilmeden fazla bir miktarda tüketilmesiyle birlikte kilo alabilirsiniz. Kilo almak isteyen bireyler için boza çok besleyici bir içecektir.

Tükettiğimiz besinlerin kalorisinden ve porsiyonlarından farkında olarak gerekirse bir uzman yardımıyla diyet dönemlerimizde de boza tüketebiliriz. Düşünüldüğü gibi diyette “sevdiğimiz şeyler yasak değildir.” Her şeyi yasakladığınız bir beslenme programı, sürdürülebilir bir seçenek olmadığından sevdiğiniz besinleri doğru porsiyonlarda ve doğru şekilde tüketmeyi bilmek ve ona göre beslenmemiz hedefimiz olmalıdır.

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