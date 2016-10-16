Koç Dolunay'ı burçları nasıl etkileyecek? (16 Ekim)

Bu dolunayda Satürn'ün desteği sayesinde uzun süreli ilişkiler yara almayabilir ama kısa süre önce başlamış ilişkiler için aynı durum söz konusu olmayacak malesef. Bu aşklarda beklenmedik, şok edici kararlar alınabilir. Daha sonrasında pişman olmamaya dikkat edin.





Dolunayın burçlara etkisi

Koç: Eliniz kolunuz bağlı hissedebilirsiniz. İlişkilerde güvenin sarsılması, bir yıkım, yüreğinizi acıtacak sözlere hazırlıklı olun. Koç'lar hareket edemedikleri ve adım atamadıkları için kendilerini oldukça huzursuz hissedebilir. Bu dolunay Koç'ların sabrını ve özgürlük isteklerini sınayacak gibi görünüyor.

Boğa: Hayatlarındaki sorunlarla ilgili mücadele gücünü derinden hissedebilirler. Tek dikkat etmeleri gereken şey ise sözleri. Dolunay etkisi ile enerjileri yüksek olacağından kaba, kırıcı söz ve davranışlarda bulunabilirler. Şiddetten uzak durmalılar.

İkizler: Dolunayın ayrılık ve sonlanmalarla imtihan edeceği burçlardan biri İkizler. İş yerinde ani bitişler, ilişkilerde sarsılmalar söz konusu. Artık kendilerine yük olan bir konuyla ilgili ayrılık zamanı geldi. Bu bitiş aynı zamanda yeni bir başlangıca sebep olabilir. İkizler, elinde kalanlara şükretmeye öğrenecek bu dolunay sayesinde.

Yengeç: Dolunayın etkisiyle daha katı bir üslup içerisinde olabilirler. Bazı konularla ilgili söz hakkının sadece kendilerinde olmalarını isteyebilirler. İşle ilgili yönetici konumundaki kişilerden destek görmeleri muhtemel.

Aslan: Uykusuz gecelere hazır olun. Yakınlarınızdan duyacağınız bıçak gibi yaralayıcı sözler, sizi uykunuzdan uyandıracak kadar keskin bir acı... Kılıç Dokuzlusu kartı Tarot'un yas tutan kartlarından biridir. Bu dolunayda Aslan'lar her şeyi dışarıya ifade etmek yerine kendi içlerine acılarını akıtmayı öğrenecekler.

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Başak: İnzivaya çekilip, mücadele ortamından uzaklaşabilirler. Hareket etmeden, sabırla beklemeyi öğrenecekler Başak'lar bu Dolunayda. Kendi içlerine çekilip, sezgilerine kulak vermeliler. Dua edip, meditasyon yapabilirler.

Terazi: Şanslı burçlardan biri ise Terazi'ler. Bir başarı, ruhsal doyum söz konusu gibi görünüyor. İkili ilişkilerden yana şanslı gelişmeler yaşabilirler. Aşk hayatları renklenebilir ya da sevdikleriyle bir uzlaşmaya varabilirler.

Akrep: Tarot'un en gizemli kartlarından biri Büyücü kartıdır. Sevindirici bir gelişme, hayatlarıyla ilgili mucizevi bir olaya tanık olabilirler. Akrep'lerin bu dolunaydan çıkaracağı ders ise kendi güçlerinin farkına varıp, kendilerine güvenmek olacak. Kalpten diledikleri bir hayalin gerçek olduğunu görebilirler.

Yay: Mücadele ettikleri bir konuyla ilgili toplumdan, aileden destek alabilir, kabul görebilirler. Yay'lar bu dolunayın etkisiyle iş hayatlarında güçlerini kanıtlayabilir.

Oğlak: Huzursuz ortamdan sakin bir kıyıya geçme vakti. Bir veda kartı da Oğlak'lara çıktı. Dolunayın enerjisiyle yüklerinden kurtulmak için birilerine ya da bir işe veda etme vakti. Oğlak'lar hırslarını bir kenara bırakıp, sakinliği ve huzuru aramayı öğrenecekler.

Kova: Uzun zamandır üzerinde uğraştığınız, çabaladığınız konularla ilgili bir ödül ya da kazanım söz konusu. Bu maddi de olabilir, sizi manevi olarak mutlu edecek bir gelişme de olabilir. Bir alanda ustalaşmanın adımını atacabilirler. Bekledikleri bir terfi varsa gerçekleşebilir. Ayrıca bir eğitimle ilgili de daha derinleşebilirler.

Balık: Parasal konularda sınanacakları bir dolunay bekliyor Balık'ları. Bu dolunayda korkularıyla yüzleşecek, kaybetmekten korktukları konularla ilgili sınanacaklar. İlişkilerinde ve maddi konularla ilgili sorumluluk almayı ve daha kararlı olmayı öğrenmeleri gerekecek.