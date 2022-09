Yıllar önce sevgilisinin kocası yatakta basmıştı: Gönül defterine onun adını da mı yazdı?

Haberin Devamı

İSİMLERİ BİLE ÇOKTAN HAZIR!

Fakat her ikisinden de bu söylentiler ile ilgili bir açıklama gelmiş değil. Durum böyleyken ABD magazin basını onlara çoktan isim taktı bile: Bratajkowski. Bu arada magazin basınının, ünlü aşıklara isim takma konusunda üretken olduğunu hatırlatalım. Pitt, Angelina ile birlikte olduğu dönemde isimleri Brangelina olarak anılıyordu. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ın adı ise yıllardır Bennifer. Kim Kardashian ve Kanye West evliyken de basında Kimye adıyla anılıyordu.

BRAD PITT'İN ADI DURMADAN AŞK SÖYLENTİLERİNE KARIŞIYOR: Brad Pitt'in adı bugüne kadar aralarında yakın arkadaşı Alya Shawkat'ın da bulunduğu birçok kişiyle aşk söylentilerine karışmıştı. Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski ile yaptıkları bir kaçamak sırasında görüntülenmişlerdi. Fakat bu yakınlık çok uzun sürmedi. Evli olan Poturalski, eşine dönmüştü.





İLK AŞAMA İDDİASI

Konumuza dönersek... Brad Pitt ile Emily Ratajkowski'nin flört ettiğini ve ilişkinin ilk aşamalarında olduğunu ileri sürenler de oldu. Bunlardan biri, kocası Sebastian Bear McClard'a boşanma davası açan Ratajkowski'nin aşk yaşadığı iddialarına "Bir süredir bu konuda spekülasyonlar var. Brad kimseyle flört etmiyor. Onlar (Pitt ile Ratajkowski) birkaç kez birlikte görüldüler" dedi.

'BRAD BAŞKA KADINLARLA DA GÖRÜŞÜYOR'

Bu arada Pitt'e yakın kaynaklar onun başka kadınlarla da çıktığını ama hiçbiriyle flört etmediğini söyledi. Fakat yine de "takibe devam edin" diyerek kafa karıştıran bir mesaj da verdi.

'KAYBEDECEK BİR ŞEYİ YOK'

OK! dergisine göre de Pitt ile moda dünyasında bilinen adıyla Emrata, geçen ağustos ayından bu yana görüşüyorlar. Bu kaynak, Emily Ratajkowski'nin Brad Pitt'i her zaman beğendiğini söyleyip "Brad ona birlikte dışarı çıkmayı teklif etti. Emily de kabul etti. Emily, her zaman Brad'in tatlı olduğunu düşünürdü. Zaten kaybedecek neyi var?" diye konuştu.

ALDATILDI, BOŞANMA DAVASI AÇTI: Dört yıl önce Sebastian Bear McClard ile evlenen ve Sylvester adında bir erkek bebek dünyaya getiren Emrata, şu sıralar sıkıntılı günler geçiriyor. Top model, kendisini defalarca aldattığı ortaya çıktıktan sonra kocasına boşanma davası açtı.

ŞİMDİ DE 'ŞATO DAVASI'

Brad Pitt ise Angelina Jolie ile bir türlü bitmek bilmeyen bir velayet savaşı içinde. Birlikte oldukları dönemde Fransa'da satın aldıkları Miraval Şatosu yüzünden de yasal bir savaşın içinde eski çift.

ANGELINA DA DEDİKODULARIN MERKEZİNDE: Brad Pitt bugüne kadar oynadığı filmlerin yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemde kaldı hep. Özellikle de Angelina Jolie ile yollarını ayırdıktan sonra her ikisinin de hayatlarına kimlerin gireceği merak edildi. Her ikisinin de adı çeşitli aşk söylentilerine karıştı. Jolie, The Weeknd ile birkaç kez görüntülendi ve aşk yaşadıkları ileri sürüldü. Ardından ilk eşi Jonny Lee Miller'ın evine girip çıkarken objektiflere takılınca ona geri döndüğü iddiaları ortaya atıldı. Fakat o söylentiler de doğru çıkmadı.

'DEDİKODU ÇIKMADAN KAHVE BİLE İÇEMEZ'

Pitt'in özel hayatı ve Angelina Jolie'den bir sonraki sevgilisinin kim olacağı sürekli bir merak konusu. Geçen yıl yaz aylarında US Weekly'ye konuşan bir arkadaşı, Pitt'in "özel biriyle" tanışmayı beklediğini ama yeniden flört konusunda bazı tereddütleri olduğunu söyledi. Dergiye konuşan bu kaynak Brad Pitt'in, uzun süreli bir ilişki yaşayacağı birini aradığını belirtti. Ama şunları da ekledi: " Sorun şu ki Brad bu süreçten nefret ediyor ve haklarında dedikodu yapılmadan biriyle nasıl kahve içmeye gideceğini bile bilmiyor. "

SORUNLARINI GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR: Pitt'e yakın bu kaynak Brad Pitt'in aşk hayatının kamu tarafından sıkı sıkıya incelendiğinin farkında olduğunu ve bu yüzden şu sıralar altı çocuğuna, yardım faaliyetlerine ve işine odaklandığını da sözlerine ekledi. Bu arada bazı iddialara göre Brad Pitt bir süredir Angelina Jolie ile altı çocuklarının velayeti konusunda yasal bir mücadele içinde. Aşk hayatında yeni bir sayfa açmadan önce de bütün bu sorunları geride bırakmak istiyor.

AŞK HAYATI HEP GÜNDEMDE

Brad Pitt, şöhrete ulaştığı günden bu yana aşk hayatı hep meraklı bakışları üzerinde topladı. Bu da sebepsiz değildi tabii. Hayatına hep gösteri dünyasının ünlü ve güzel kadınları girdi. Gelin Pitt'in aşk defterinin sayfalarını bir karıştıralım, bakalım orada hangi ünlülerin adı yazılı.

DALLAS DİZİSİNDE KONUK OYUNCU OLDUĞU SIRADA

Pitt'in sinema dünyasına adım atıp dikkat çekmeye başladıktan sonra hayatına giren ilk tanınmış kişi Shalane McCall oldu. 1987 yılında Dallas dizisinde dört bölüm yer alan Pitt'in bu ilişkisi o dönemde eleştiri konusu da olmuştu. Çünkü McCall henüz 15 yaşındaydı.

TERK EDİLDİ

Brad Pitt, bu kısa ilişkinin ardından 1987 ile 1988 arasında şarkıcı Sinitta ile romantik bir ilişki yaşadı. Fakat Pitt, Thelma ve Louise adlı filmle şöhreti yakalamadan önce Sinitta onu terk etti.

KOCASI ONLARI YATAKTA BASTI

1989 yılında Pitt, Robin Givens'ın rol aldığı Head of the Class adlı komedi dizisine konuk oyuncu oldu. Aralarında bir ilişki başladı. Fakat bu ilişki, Givens'ın o dönem evli olduğu Mike Tyson'ın onları yatakla yakalamasından sonra bitti.

NİŞANLANDI AMA BŞKA BİR ERKEK UĞRUNA TEK EDİLDİ: Aynı yıl Cutting Class adlı yapımda birlikte rol aldığı Jill Schoelen ile bir ilişki yaşadı Pitt. Üç ay sonra nişanlandılar. Ama Schoelen bir yönetmen için Brad Pitt'i terk etti. Pitt bu ayrılığın ardından kısa bir süre sonra şarkıcı E.G Daily ile birlikte oldu.

Brad Pitt'in adı 1989 yılında Married With Children adlı diziyle o dönemde çok tanınan Christina Applegate ile anıldı bir süre.

BİRBİRLERİNİ HEP GÜZEL HATIRLIYORLAR

Pitt, Hollywood'daki ilk "yüksek profilli" ilişkisini Too Young To Die filmindeki rol arkadaşı Juliette Lewis ile yaşadı. Çift, 1989'dan 1993'e kadar flört etti. Ama Lewis üzerinde öyle derin izler bıraktı ki Pitt güzel oyuncu hala bu ilişkiden sevgi dolu bir şekilde söz ediyor.

Brad Pitt, kendisine şöhret kapılarını aralayan Thelma ve Louise filmindeki rol arkadaşı Geena Davis ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Pitt'den yaş olarak büyük olan Davis, bu ilişkiyi tamamen gizlemek istese de yine de bütün önlemlere rağmen sır olarak kalmadı.

Brad Pitt'in adının aşk söylentilerine karıştığı bir başka ünlü ise Legends of the Fall filminde birlikte oynadığı Julia Ormond. İkili, bu iddialar hakkında hiç konuşmadı, kamuoyu karşısına da asla el ele çıkmadı.

Pitt ile Interview with the Vampire filminin setinde tanıştığı Thandie Newton kısa bir ilişki yaşadı. İkili daha sonra arkadaş kalmaya karar verdi.

Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow, 1994 ile 1997 arasında çok konuşulan bir ilişki yaşadı. Paltrow'a "meleğim", " hayatımın aşkı" diye hitap eden Pitt ona evlenme teklifinde de bulundu. Çift, nişanlandı ama evlenmeden yollarını ayırdılar. Bu ilişki Paltrow'da da derin izler bıraktı. Bir söyleşide bu konuda şöyle konuşmuştu Paltrow: "Ona kesinlikle aşık olmuştum. Harikaydı, çok tatlıydı. Ayrıldığımızda babam da çok üzülmüştü." Paltrow, Brad Pitt ile tanıştığında 22 yaşında olduğunu ve aslında bunun evlilik kararı verilebilecek bir yaş olmadığını da sonradan fark ettiğini anlattı.

Brad Pitt 1998 yılında menajeri tarafından Jennifer Aniston ile tanıştırıldı. Çift, 2000 yılında evlendi. Fakat 2004 yılında Pitt, Angelina Jolie ile birlikte Mr and Mrs Smith filmini çekmeye başlayınca evlilikleri de bozuldu. Bunda Aniston'ın çocuk sahibi olmak istememesinin de etkili olduğu ileri sürüldü. Ama büyük olasılıkla asıl faktör Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında doğan aşktı.

Pitt ile Jolie uzun bir birlikteliğin ardından 2014 yılında, altı çocuklarının da katıldığı bir törenle evlendi. Ancak bu evlilik, flörtleri kadar bile sürmedi. Çift, 2019 yılında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladı.

FOTOĞRAFLAR:AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS