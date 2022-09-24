Ünlü modelin oğluyla çektirdiği çıplak küvet pozları tartışma yarattı: Neden bunu görmek zorundayız?

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OĞLU BİR YAŞINDA

Hem yaptığı açıklamalarla hem de özel hayatıyla tartışma konusu olan top model Emily Ratajkowski, Instagram sayfasında bir yaşındaki oğlu Sylvester ile bir küvette çekilen fotoğrafını paylaştı.

'HAYATIMIN AŞKI'

Kendisini defalarca aldattığı için boşanmaya karar verdiği eşi Sebastian Bear-McClard ile evliliğinden dünyaya gelen oğluyla verdiği bu pozu "hayatımın aşkı" anlamına gelen "Love of My Life" sözlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmayla paylaştı Ratajkowski.

'DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BEBEĞİNİ KULLANIYOR': Moda dünyasında "Emrata" adıyla bilinen 31 yaşındaki Ratajwoski'nin, iki kareden oluşan bu paylaşımı, 29 milyonu aşkın takipçisinden bir milyonun üzerinde beğeni aldı. Ratajkowski ile Sylvester bebeğin pozuna üç bin kişi de yorum yazdı. Bu yorumların birçoğu pozu beğendiklerini ifade edenlerden gelse de anne ile oğlunu bu pozundan hoşlanmayanlar da vardı. Bu kişiler ağırlıklı olarak, Emily Ratajkowski'nin dikkat çekmek için küçücük bebeğini bile kullandığını ileri sürdü.

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'SADECE KENDİ POZUNU PAYLAŞ'

Kaleme aldığı My Body (Benim Bedenim) adlı kitabıyla da tanınan Emrata'yı eleştiren bazı kişiler anne ile oğlunun bu özel anlarının gerçekten özel kalması gerektiğini savundu. Bir kullanıcı, top modelin paylaşımına "Ben olsaydım oğlumun çıplak fotoğrafını paylaşmazdım. Sadece kendi pozunu paylaş. Çünkü takipçilerinden beğeni almak için yeterince yetişkin ve çekicisin" diye yazdı.

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'NE KADAR TATLI OLDUĞUN UMURUMDA DEĞİL'

Emrata'yı eleştiren bir başkası da "Neden çıplak oğlunla birlikte fotoğraf çekiyorsun. Sadece "beğeni" almak ve ilgi çekmek için neler yapıyorsun?" diye sordu. Bu paylaşımdan hoşlanmayan bir başka takipçisi de Emrata'ya "Bu hoş değil. Ne kadar tatlı olduğunu umursamıyorum" yorumunu yazdı.

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'YILLAR SONRA TERAPİ GÖRMESİ GEREKECEK'

Emily Ratajkowski'nin bu pozuna tepki gösteren bir takipçi de " Oğlun büyüyüp bu fotoğrafları gördüğünde tuhaf olacak" diye yazıp minik Sylvester'ın yıllar sonra bu yüzden terapi görmek zorunda kalacağını savundu.

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'BİZ NEDEN BUNU GÖRMEK ZORUNDAYIZ?'

Ünlü modelin paylaşımına bir başka takipçisi, onu bir annenin oğluyla banyo yapmasını cinsellikle ilgili bir noktaya çektiğini ileri sürdü. Aynı kullanıcı "Biz neden bunu görmek zorundayız?" diye sordu.

ÜNLÜ ARKADAŞLARINDAN VE BAŞKA TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YORUMLARI DA GELDİ: Bütün bu tepki içeren yorumların yanı sıra Emrata ile Sylvester'ın bu pozlarını sevenler de oldu. Özellikle de ünlü dostlarından bu konuda çok fazla yorum aldı top model. Oyuncu Tan France, fotoğrafları çok sevdiğini ifade etti yorumunda. Emrata'nın meslektaşları Irine Shayk ile Elsa Hosk da paylaşıma kalp emojileri koyarak yorum yaptı.

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Emily Ratajkowski, geçen yıl haziran ayında çıktıkları bir aile tatilinde de Sylvester'ı kucağında taşıma şekliyle yine Instagram'a gündem olmuştu. Ratajkowski, kendi bikinisine uyumlu bir mayo giydirdiği bebeğiyle çekilen pozlarını da Instagram hesabından paylaştı. Geçen mart ayında doğum yapan Ratajkowski'nin kısa sürede forma girmesi dikkat çekti. Ama paylaşımlarında dikkat çeken ve tartışılan bir başka ayrıntı daha vardı.

AKSESUAR GİBİ TAŞIDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

O da top modelin oğlu Sylvester'ı kucağında tutma biçimiydi. Paylaşımlarının ikisinde annesinin tek koluyla tuttuğu Sylvester'ın neredeyse düşecek gibi görünmesi tepki çekti. Ratajkowski'nin bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı " Kendi ne kadar güzel göründüğünü göstermek için oğlunu tek eliyle tutuyor" diye yorum yaptı. Bir başkası "Kim bebeğini bu şekilde tutar ki? Sanki elinde bir aksesuar taşır gibi" diyerek görüşünü ifade etti.Bir başka kullanıcı ise bebek için korktuğunu belirti. Bu pozlar yüzünden Ratajkowski'yi "bencil" olarak suçlayanlar da oldu. Hatta bir başkası "Bu fotoğrafı çektikten sonra bebeği elinden düşürdü mü?" diye sordu.

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DOĞUM ANLARINI DA PAYLAŞMIŞTI

Emrata, oğlu Sylvester'ı dünyaya getirirken çekilen fotoğraflarını da Instagram sayfasında paylaşmıştı. Sonra oğlunu emzirirken çekilen bir pozunu yine sosyal medyadan paylaşıp bu konuda "Hayatımın en gerçek üstü, güzel ve sevgi dolu sabahı" notunu da düştü.

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BOŞANMA HABERLERİYLE GÜNDEMDE

Emily Ratajkowski bir süredir, 2018 yılında evlendiği kocası Sebastian Bear-McClad'ın kendisini aldatması nedeniyle aldığı boşanma kararıyla gündemde.

DOĞUM ÖNCESİ AÇIKLAMALARIYLA DA GÜNDEM OLMUŞTU

Emily Ratajkowski, bebeğini dünyaya getirmeden önce Vogue dergisi için kaleme aldığı makaleyle de konuşulmuştu. Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti. O makalade bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de belirtti.

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Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı. Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.