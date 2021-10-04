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Emily Ratajkowski kendisine ün kazandıran kliple ilgili ilk kez konuştu. Robin Thicke göğüslerime dokundu

#Emily Ratajkowski#Robin Thicke#Blurred Lines
Emily Ratajkowski kendisine ün kazandıran kliple ilgili ilk kez konuştu. Robin Thicke göğüslerime dokundu

Ünlü model, kendisine şöhretin kapılarını açan video klibin kamera arkasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Çekimler sırasında klibinde oynadığı ünlü şarkıcının kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

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KİTABINDA ANLATTI
Bir süre önce ilk kez anne olan 30 yaşındaki Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'nin Blurred Lines adlı şarkısının klibinde rol almıştı. Gösteri dünyasında Emrata olarak tanınan model, çekimler sırasında Thicke'nin göğüslerini ellediğini ileri sürdü. Bu iddia Emily Ratajkowski'nin yakında piyasaya çıkacak olan My Body (Benim Vücudum) adlı kitabında yer alıyor.

Emily Ratajkowski kendisine ün kazandıran kliple ilgili ilk kez konuştu. Robin Thicke göğüslerime dokundu

YALNIZ KALDIĞIMIZDA İŞLER DEĞİŞTİ
Ratajkowski, Pharrell Williams ve üç meslektaşı ile birlikte kamera karşısına geçtiği klibin kamera arkasında yaşananları anlattı. Ünlü model aslında set ekibinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu ve çekimler sırasında genel olarak iyi eğlendiğini anlattı. Fakat model, bu duygularının Robin Thicke ile yalnız kaldığı anlarda değiştiğini de satırlarına ekledi.

Emily Ratajkowski kendisine ün kazandıran kliple ilgili ilk kez konuştu. Robin Thicke göğüslerime dokundu

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"GÖĞÜSLERİMİ ELLEDİ"
Thicke'nin kendisini taciz ettiğini anlatan Emily Ratajkowski, ünlü şarkıcının o sırada sarhoş olduğunu ileri sürdü. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Çıplak göğüslerimi elleri ve gülümsedi. Sonra da geriye doğru sendeledi." Ratajkowski, yönetmen Diane Mortel'in de bunları gördüğünü ve kendisine iyi olup olmadığını sorduğunu belirtti. O anda olup bitene hiçbir tepki vermeyen Emily Ratajkowski, ama kendini kötü hissettiğini de kitabında anlattı.

Emily Ratajkowski kendisine ün kazandıran kliple ilgili ilk kez konuştu. Robin Thicke göğüslerime dokundu


KLİP YAYINDAN KALDIRILDI
Emily Ratajkowski'nin bir anda dikkat çekmesine yol açan Blurred Lines adlı şarkının klibi daha sonra cinsiyet ayrımcılığını körükleyen, kadın düşmanı bir mesaj içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırılmıştı. 

Emily Ratajkowski kendisine ün kazandıran kliple ilgili ilk kez konuştu. Robin Thicke göğüslerime dokundu

O DÖNEMDE KARISINDAN DA AYRILDI
Robin Thicke klibin çekildiği ve bu olayın yaşandığı dönemde Paula Patton ile evliydi. Sonra onu aldattığı ortaya çıktığı için çift yollarını ayırma kararı aldı ve 2015 yılında da boşandılar.

Emily Ratajkowski kendisine ün kazandıran kliple ilgili ilk kez konuştu. Robin Thicke göğüslerime dokundu

KISA SÜRE ÖNCE ANNE OLDU
Emily Ratajkowski,2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlendi. Çift, geçen yıl Sylvester Apollo adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi oldu.

 

 

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#Emily Ratajkowski#Robin Thicke#Blurred Lines