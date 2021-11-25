Emily Ratajkowski eleştirilere yanıt verdi: Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim

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'ONLARA BOYUN EĞMEYECEĞİM'

Geçtiğimiz mart ayında ilk kez anne olan 30 yaşındaki Ratajkowski, Instagram hesabında tartışma yaratan bir fotoğrafını paylaştı ve vücudu yüzünden kendisini utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğini belirtti.

'BU BENİM VÜCUDUM'

Emily Ratajkowski, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı. Karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet giydiği fotoğrafıyla birlikte şu mesaja da yer verdi Ratajkowski: " Bu postu neredeyse paylaşmayacaktım, çünkü bunun tartışma yaratacağını biliyordum. Ama hey! Bu benim vücudum ve bu yüzden beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim."

DİKİNE KARIN KASI

Sebastian Bear McClard ile evli olan ve geçen mart ayında Sylvester adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getiren Ratajkowski, doğumdan çok kısa bir süre sonra eski formuna kavuşmuştu. Son dönemde ünlüler arasında çok moda olan "dikine karın kası" akımının önde gelen takipçilerinden biri olan ünlü model ve oyuncunun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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KARIN KASLARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Gösteri dünyasında Emrata olarak anılan yıldız, katıldığı o gecede kaslarını gözler önüne serdikten sonra bazı kişiler tarafından eleştirilmişti. Ratajkowski'nin "kas yapma" işini abarttığını savunan birçok kişi "bu kadarı da fazla" diye yorum yapmıştı. Bazı kişiler ise Ratajkowski'nin gayet güzel göründüğünü savundu. Emrata'nın Instagram paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı ise "Ne yani, bu vücut gerçekten kısa bir süre önce doğum yapmış birine mi ait" yorumunu yaptı.

Emily Ratajkowski'nin de çok düzenli ve özel egzersizler yaparak elde ettiği dikine karın kası modası, son dönemde ünlüler arasında yaygın. Erkeklerdeki "six pack' (baklava görünüşlü kas) modasının yeni bir versiyonu olan bu akıma kapılanlar arasında Ratajkowski'nin yanı sıra Bella Hadid, Stella Maxwell gibi ünlüler de var. Bu ünlüler zaman zaman bu kaslara sahip olmak için yaptıkları egzersizleri sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

ÇARPICI ÇIKIŞLARIYLA GÜNDEMDE

Emily Ratajkowski, son dönemde yaptığı çarpıcı çıkışların yanı sıra anılarını kaleme aldığı My Body (Benim Vücudum) adlı kitabıyla da gündemde. Yıldız, kitabında büyüme sürecini, ailesini, moda dünyasında yaşadıklarını anlatıyor. Kitabındaki en çarpıcı bölümlerden biri de sahip olduğu güzelliğin bedelini anlattığı satırlar. Emily Ratajkowski, kısa bir süre önce piyasaya çıkan kitabında, bu kadar dikkat çeken bir güzelliğe sahip olarak büyümenin nasıl bir şey olduğunu satırlara döktü. Bu güzelliğin ödülü olarak neler kazandığını ve elbette nasıl bir bedel ödediğini.

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UĞRADIĞI TACİZLERİ DE KİTABINDA YAZDI

Ratajkowski, son yıllarda itiraf ettiği taciz olaylarıyla gündeme gelmişti. Geçen yıl bir fotoğrafçının tacizine uğradığını itiraf eden Ratajkowski, birkaç gün önce de Blurred Lines adlı şarkısının klibinde oynadığı Robin Thicke'nin, sarhoş geldiği sette, rızası olmadan göğüslerine dokunduğunu itiraf etmişti. Tam adı Emily O'Hara Ratajkowski olan Londra doğumlu model, kitabında güzelliğinin bedelini de bütün açıklığıyla ifade etti. Ratajkowski, ailesinin, onun görünüşüyle ilgili takıntısını, bu görsel özelliklerinin onu bazı insanların gözünde nasıl bir cinsel obje haline getirdiğini satırlara döktü. Moda dünyasında "Emrata" adıyla anılan Emily Ratajkowski, Thicke'nin klip çekiminde kendisini taciz etmesinden uzun yıllar önce bir ortaokul öğretmeninin sutyeninin kopçasını nasıl kopardığını da kitabında anlattı.

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SANDIĞI KADAR GÜÇLÜ DEĞİLMİŞ

Kitapta Ratajkowski'nin bazı itirafları da var kendisiyle ilgili. Özellikle sosyal medyada yaptığı cüretkar paylaşımlarla çok tartışılan Emrata, bu durumu da "Çıplaklık insanı güçlendirir" diyerek savunmuştu. Fakat kitabında anlattığına göre sonradan bu konuda sandığı kadar güçlü olmadığının da farkına vardı.

GÜZELLİĞİ ANNEDEN MİRAS

Londra'da dünyaya gelen ancak küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD, San Diego'ya taşınan Ratajkowski, kitabında annesinin nefes kesen güzelliğinin hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü de yazdı. Gençlik yıllarında çok güzel bir kız olan annesi Kathy, sık sık, kendisine hayran olan erkek öğrencilerin, yatak odasının penceresi altında ona nasıl serenat yaptıklarını anlatırdı. Ve elbette onun bu güzelliğini kıskananların yaptıklarını da. Ratajkowski, annesinden geçen bu 'güzellik' mirasının kendisinin de kaderi olduğunu daha küçücük yaşta fark ettiğini de yazdı.

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'ANNEM HER GECE EN GÜZEL OLMAK İÇİN DUA EDERDİ'

Ratajkowski o dönemi kitabında şu satırlarla anlattı:" Kızının 'güzel' olarak algılanması özellikle annem için çok önemliydi. Annem geceleri Tanrı'ya 'kendisini en güzel yapması için' dua ederdi. Güzellik benim için özel olmanın da bir yoluydu. Özel olduğum zamanlarda da ailemin beni ne kadar sevdiğini hissettim."

14 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Böylesine dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan ve bunun da farkında olarak büyüyen Ratajkowski'nin modellik kariyeri için de fazla beklemesi gerekmedi. 14 yaşında bir markette kasa sırası beklerken, bir model ajanı tarafından keşfedildi Ratajkowski. Model olmasının, ailesini de memnun edeceğini düşündü ve bu şekilde hayatını şekillendirecek olan kariyeri de başlamış oldu.

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GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ

Her ne kadar güzelliği ile dikkat çekse de Ratajkowski'nin 1.70 santimlik boyu aslında podyuma çıkması için çok uygun değildi. Bunun için de bikini ve iç çamaşırı çekimleri için yönlendirildi. Ratajkowski, başlarda bir cinsel obje olarak algılanmanın, kendisi üzerinde bir tür özgürleştirici etkisi olduğunu düşündü yazdıklarına göre. Bir noktaya kadar doğruydu da bu. Çünkü kendisine şöhretin kapılarını açtı ve başka işlerde gerçekleşmeyecek kadar kısa sürede çok para kazanmasını sağladı. Ancak işin 'özgürleştirici ve güç verici" kısmının sandığı gibi olmadığını da fark etti. Yazdığına göre "oyundaki dinamiklerin gerçekliğiyle yüzleşmek, gücünün ne kadar sınırlı olduğunu da kabul etmek" anlamına geliyordu.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Ratajkowski, geçen haziran ayında yaptığı bu paylaşımla tartışma yaratmıştı. Emrata, birçok kişi tarafından "Kendisi güzel görünmek için bebeği tehlikeye atıyor. İnsan bebeğini böyle mi taşır?" şeklinde eleştirilmişti.