Evde vakit geçirmek için 79 güzel neden

İran ve İtalya başta olmak üzere Covid-19 ile mücadele eden ülkeler neler yaşıyor, araştırdık; o ülkelerde yaşayanlarla konuştuk. İngiltere’nin virüsle mücadele politikası ‘sürü bağışıklılığı’ ateşle oynamak mı yoksa asıl çözüm mü, yazdık. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan’la röportaj yaptık. Yeni albümü yayımlanan Kalben’le Tolga Akyıldız konuştu. Hakan Gence ise Fatih’i canlandırarak dikkatleri üzerine çeken Cem Yiğit Üzümoğlu’yla söyleşi yaptı.

Konser

Senfoni de var, rock da pop da...



◊ Devlet sanatçısı Gülsin Onay, vereceği konser iptal edilince müzikseverleri sosyal medya hesaplarında ağırladı. İki saat süren konseri seyredenlerin sayısı zamanla 1 milyona yaklaştı. Onay, konserlerine devam edecek. Sanatçı pazar günleri saat 19.00’da kamera karşısında olacak. twitter.com/gulsinonay

adresinden

takip edilebilir.

◊ Haluk Levent de iptal edilen konserinin yerine ‘online bir konser verdi. Levent, konserlerine devam edecek.

◊ 17 Grammy ödüllü dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma da Twitter hesabından konserler veriyor.

◊ New York Metropolitan Operası, arşivini ücretsiz olarak sanatseverlere sunuyor. Bugün Donizetti’nin ‘Lucia di Lammermoor’ eseri, yarın ise Çaykovski’den ‘Eugene Onegin’i izleyebilirsiniz.

◊ Berlin Filarmoni Orkestrası, müzikseverler için arşivini açtı. 30 günlük ücretsiz üyelik sayesinde birçok konseri seyredebilirsiniz. Ücretsiz üyeliği başlatabilmeniz için BERLINPHIL kodunu kullanmanız yeterli.

◊ Eğer üye olursanız, Detroit Senfoni Orkestrası’nın eski konserlerinizi ücretsiz izleyebilirsiniz.

Youtube

Dijital yayıncılığın

en hareketli mecrası



◊ Klinik psikolog Beyhan Budak, YouTube kanalında hayata, ilişkilere ve psikolojiye dair videolar paylaşıyor. ‘Zor zamanlarda kaygını kontrol etmek için 5 yöntem’, ‘İnsan ne ile yaşar? En önemli psikolojik ihtiyaç’ başlıklı videolar tam da bu günler için!

◊ ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programının tüm bölümleri, Zorlu Performans Sanatları’nın YouTube kanalı üzerinden izlenebilir.

◊ Dans etmek hem vücudunuzu çalıştırır hem de moralinizi yükseltir. YouTube kanalı ‘Dikkat Dans’ı takip ederek birkaç basit adımda dans etmeyi öğrenebilirsiniz.

◊ Hürriyet’in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın! Hem güncel videoları izleyerek son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz hem de Hürriyet Pazar’da yayımlanmış röportajların ve haberlerin videolarıyla havanızı değiştirebilirsiniz.

Podcast

Gündemi yakalayın

ya da boş verin, kaçın

◊ Can Bonomo, BengiApak ve İsmail Türküsev’in sunduğu ‘O Tarz Mı?’, dinleyicilerinin soruları ve gündeme göre şekilleniyor. Sohbet/muhabbet kıvamında ilerleyen programın size gündemi unutturmasını istiyorsanız eski tarihli kayıtları dinleyebilirsiniz.

◊ Salgın sporseverleri ilgi alanlarından uzaklaştırdı. Ancak izleyecek müsabaka olmasa bile spor gündemini Socrates Podcast’ten takip etmek mümkün. Socrates Dergi ekibinin hazırladığı podcast serisi futboldan motorsporlarına, sinemadan basketbola kadar uzanıyor.

◊ Gazeteci Nilay Örnek, ‘Nasıl Olunur’ adlı programında mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra edenlere uzatıyor. Storytel üzerinden dinlenebilir. Örnek, önümüzdeki günleri evde geçirecekler için birkaç tavsiye de verdi: Immanuel Tolstoyevski’den ‘Fularsız Entellik’, Sezgin İnceel ve İlker Hepkaner’den ‘Yine, Yeni, Yeniden 90’lar’...

◊ Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu’nun yeni podcast serisi ‘Nereden Başlasam?’ Türkiye’de çok popüler. Bu ‘kurs/seminer’ dizisi ikilinin farklı disiplinlerin uzmanlarıyla yaptıkları söyleşilerden oluşuyor; ele alınan konuların temel kavramları konuşuluyor. Meseleyi daha derinlemesine incelemek isteyenler içinse konuklarından okuma önerileri alınıyor.

◊ Yabancı dilde pod-cast arayanlar için önerimiz: TED Talks Daily... Hafta içi her gün yeni bölümü yayınlanan bu seride TED konuşmaları ses kaydı olarak yayınlıyor. Dünyanın önde gelen düşünürlerini ve uzmanlarını takip etmeniz mümkün.

Çevrimiçi kurs

Dünyanın en iyi

üniversitelerinden...



◊ Google Dijital Atölye üzerinden ücretsiz kurs almak mümkün. Sitedeki 25 Türkçe kursun bazıları şöyle: Dijital pazarlamanın temelleri, kodlamanın temelleri, online güvenlik, dijital dengeye giriş... Bunların bazılarından sertifika almak da mümkün.

◊ Khan Akademi, ziyaretçilerine birçok farklı alanda ücretsiz kurs ve dersler sunuyor. Siteye üye olup matematik, finans, kimya, biyoloji gibi derslere katılabilirsiniz. Bunlarla birlikte dünya tarihi, sanat tarihi, psikoloji ve sosyoloji gibi kurslar da var.

◊ İngilizce bilenler için seçenekler artıyor. ABD’nin en prestijli üniversitelerinden Harvard, Yale, Princeton ve Columbia yaklaşık 450 online dersi herkes için ulaşılabilir hale getirdi. Derslere classcentral.com adresinden ulaşabilirsiniz.

◊ Bunlarla birlikte edx.org, coursera.org, udacity.com, curious.com gibi adreslerde de İngilizce kurslar mevcut.

◊ Evde kaldığı süre boyunca yabancı dilini geliştirmek isteyenler için de bir seçenek var: Duolingo! Türk girişimi Vo-

screen de 15 saniyelik videolarla İngilizcenizi geliştirmenize yardım ediyor.

Sergi

270 milyon değerinde

2 bin eser erişime açıldı



◊ Dünyanın en büyük sanat fuarlarından biri olan Art Basel’in Hong Kong ayağı yaklaşık 2 bin eseri çevrimiçi erişime açtı. Fuarın internet sitesini ziyaret ederek değeri 270 milyon dolara erişen eserleri inceleyebilirsiniz.

◊ Yapı Kredi Kültür Sanat ‘Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos’ sergisinin üç boyutlu dökümasyonunu çevrimiçi erişime açtı. Bu dokümanlara ek olarak Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi ekiplerinin röportajları da izlenebilecek.

◊ Salt Online’ın internet sitesinin ana sayfasından galerideki tüm içeriklere çevrimiçi olarak erişmek mümkün.

Spor

Bağışıklık sistemi

evde de güçlendirilir





◊ Bilim insanlarının, doktorların açıklamalarını dikkatle takip ediyorsanız sporun bağışıklık sistemimiz için ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Evden çıkamasak da spora devam etmek şart! Yüzlerce video ders içeren heryerdepilates.com adlı internet sitesi size bu anlamda yardım edebilir.

◊ Adını ‘Madonna’nın fitness gurusu’ olarak duyuran Tracy Anderson’ın kendi adını taşıyan internet sitesinde evde denemeye uygun öneriler var.

◊ downdogapp.com adresinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla hizmet veren Down Dog; yoga, HIIT ve daha birçok farklı antrenman türünü barındırıyor. Üstelik Covid-19 salgını nedeniyle tüm uygulamalar 1 Nisan’a kadar ücretsiz. All Out Studio adlı iOS ve Android uyumlu uygulamada binlerce farklı antrenman videosu var. Denemeye değer.

Festival

İptal edilen festivaller

evinize geliyor



◊ Alınan önlemler kapsamında ertelenen 18. Filmmor Kadın Filmleri Festivali, programındaki çevrimiçi yayını mümkün filmlerin bağlantılarını (link) paylaşıyor. Filmmor’un Twitter hesabını takip ederek bilgi alabilirsiniz.

◊ Dünyanın en kapsamlı belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali, festival tarihinden 300 filmi çevrimiçi erişime açtı. Bu filmler arasında Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın yönetmenliğindeki ‘İki Dil Bir Bavul’ (2008) ve Kazım Öz’ün yönettiği ‘Son Mevsim: Şavaklar’ da var.

Dekorasyon

Tek ihtiyacınız,

biraz cesaret





(YouTube kanalı ‘Daire’nin yaratıcısı Eda Demir’den...)

◊ Eve kapandığımız bu süreçte evi güzelleştirmek, evi daha çok sevmek mümkün. Önemli olan halihazırda evde olan şeylerle dekorasyon değişikliğine gidebilmek. Evdeki renkli bantlarla priz ve anahtarları dekore edebilirsiniz. İkinci önerimiz de fotoğrafları, kartpostalları, resimleri etrafında kâğıt banttan ‘muntazam olmayan’ çerveçeler yaparak çalışma masasının karşısına asmak.

◊ Ne zamandır ertelediğiniz o işin sırası geldi: Rulosunda sakladığınız posterleri, yere dayadığınız çerçeveleri duvara asmanın tam vakti. Önce kurşunkalemle belirlediğiniz alanlara uzaktan bakın, kompozisyonu yaratın ve tek başına ya da kalabalık bir şekilde eserleri asarak duvarınızı dekore edin. Mutfak duvarında da altı ya da yedi, irili ufaklı tabağı yine dağınık bir şekilde duvara asarak yeni bir görünüm elde edebilirsiniz!

◊ Kitaplığınızdaki, pencere pervazlarındaki, sehpaların üstündeki, vitrindeki seramikleri, objeleri, bitkileri alıp tek bir yere toplayın. Sonra salona bir daha alıcı gözle bakıp her şeyi yeniden farklı yerlere yerleştirin. Ya başka bir yere daha çok yakışıyorlarsa?

◊ Önceki boya-badanadan ya da ‘kendin-yap’ projeleriniz için aldığınız günlerden kalan boyalar varsa evinizde, geriye kalan tek şey biraz cesaret! Salondaki dar bir duvarı canlı bir renge, yatak odasında yatağınızın tam arkasını sakin bir renge boyayabilirsiniz.