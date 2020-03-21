Evdeki hayatı ‘Güzelleştiren’ 10 uygulama

JÜRİ

Cenk Tarhan – CHIP Online Yayın Yönetmeni

Erdal Kaplanseren – Teknoloji yazarı

Tolga Akyıldız – Hürriyet müzik yazarı

Türkü Oktay – Onedio Genel Yayın Yönetmeni

Volkan Biçer – Adcolony Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika Genel Müdürü

Zehra Öney – Teknolojide Kadın Kurucu Derneği Başkanı

1-Zoom

Toplantıları da evinizden yapın

Telekonferans görüşmelerinde hatta çevrimiçi şirket toplantılarında Zoom’u kullanabilirsiniz. İş toplantılarına devam edebilmemiz için oldukça yararlı. 150-200 kişilik konferanslar yapmak da mümkün.

2-Udemy

15 dakikada

yeni bir dil

10 ila 15 dakikalık pratik dil kurslarının yanı sıra programlama, tasarım, çizim, yazarlık, yoga, fotoğrafçılık ve müzik gibi derslere de kayıt yaptırabilirsiniz. 60’dan fazla farklı dilde eğitim veriyor.

3-Storytel

Size özel bir

kütüphane

Uygulama sayesinde en çok okunan kitaplardan zamansız klasiklerin olduğu binlerce sesli kitaba günün her saatinde ulaşabilirsiniz. Storytel, büyük paralar harcamadan kendi kütüphanenizi oluşturmanızı sağlıyor.

4-Workouts

Sizi fit kalmaya

çağırıyor

İster üst bacak, ister baklava... Nereyi çalıştırmak istiyorsanız hocalar eşliğinde yapabileceğiniz hareketleri gösteren uygulama, bildirimlerle de sizi sürekli fit olmaya davet ediyor.

5-YouTube Kids

Ne izlediğini

takip edin

Çocuklara güvenli bir çevrimiçi deneyim sunan YouTube Kids’teki videolar otomatik filtreler, insan incelemesi ve ebeveynlerden gelen geri bildirimlerle denetleniyor. Üstelik çocuklarınızın video izleme süresini belirleyip ne izlediklerini takip edebilirsiniz.

6-IDAGIO

2 milyon şarkıyla

klasik müzik kültürü

Sadece klasik müziğe odaklanmış bir dinleme platformu olan IDAGIO, bünyesindeki yaklaşık 2 milyon parçayla tedirgin ruhlara ilaç... Uygulama, dinleme alışkanlıklarınıza göre şekillenen önerileriyle bilinçli bir klasik müzik dinleyicisi olmanıza yardımcı oluyor.

7-Smule

Evde karaoke

yaparak eğlenin

Kendi kendinize, telefonunuzda karaoke keyfi yaşamak ve hatta sesinizi dinleyerek kendiniz eğitmek için Smule’u akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığınızı telefonunuza bağlayarak çok daha kaliteli bir ses de elde edebildiğinizi eklemeden geçmeyelim. Diğer kareoke uygulamalarıysa StarMaker, Fusic ve Red Karaoke....

Bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil!

8 -WhatsApp Hem eğlence

hem de iş

Popüler uygulama sayesinde aile bireyleri ve arkadaşlarınızla bol bol yazışıp görüntülü haberleşebilecek, işlerinizi yürütebileceksiniz. CHIP Online Yayın Yönetmeni Cenk Tarhan küçük telefon ekranı yerine geniş bilgisayar ekranında WhatsApp Web’i kullanmayı öneriyor.

9 -Spotify

Yalnızlıktan

müzikle sıyrılın

Yalnızlığın etkilerini müzik uygulaması Spotify ile atmak mümkün. Her ruh haline uygun çalma listelerine ulaşabilirsiniz. Uygulamaya aylık 17.99 lira ödeyerek reklamlardan uzak müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

10-Getir

Evden çıkmayın

sipariş verin

Temel ihtiyaçlarınızı Getir’den sipariş ederek karşılayabilirsiniz. İstanbul’un yanı sıra İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli’ye de hizmet veriyor. Yemeksepeti’nin ‘banabi’ uygulaması da aynı mantıkla çalışıyor.