Evdeki hayatı ‘Güzelleştiren’ 10 uygulama
Birçoğumuz salgından korunmak ve etkilerini arttırmamak için evdeyiz. Jürimize de evdeki hayatımızı kolaylaştıracak ve renklendirecek en iyi uygulamaları sorduk...
JÜRİ
Cenk Tarhan – CHIP Online Yayın Yönetmeni
Erdal Kaplanseren – Teknoloji yazarı
Tolga Akyıldız – Hürriyet müzik yazarı
Türkü Oktay – Onedio Genel Yayın Yönetmeni
Volkan Biçer – Adcolony Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika Genel Müdürü
Zehra Öney – Teknolojide Kadın Kurucu Derneği Başkanı
1-Zoom
Toplantıları da evinizden yapın
Telekonferans görüşmelerinde hatta çevrimiçi şirket toplantılarında Zoom’u kullanabilirsiniz. İş toplantılarına devam edebilmemiz için oldukça yararlı. 150-200 kişilik konferanslar yapmak da mümkün.
2-Udemy
15 dakikada
yeni bir dil
10 ila 15 dakikalık pratik dil kurslarının yanı sıra programlama, tasarım, çizim, yazarlık, yoga, fotoğrafçılık ve müzik gibi derslere de kayıt yaptırabilirsiniz. 60’dan fazla farklı dilde eğitim veriyor.
3-Storytel
Size özel bir
kütüphane
Uygulama sayesinde en çok okunan kitaplardan zamansız klasiklerin olduğu binlerce sesli kitaba günün her saatinde ulaşabilirsiniz. Storytel, büyük paralar harcamadan kendi kütüphanenizi oluşturmanızı sağlıyor.
4-Workouts
Sizi fit kalmaya
çağırıyor
İster üst bacak, ister baklava... Nereyi çalıştırmak istiyorsanız hocalar eşliğinde yapabileceğiniz hareketleri gösteren uygulama, bildirimlerle de sizi sürekli fit olmaya davet ediyor.
5-YouTube Kids
Ne izlediğini
takip edin
Çocuklara güvenli bir çevrimiçi deneyim sunan YouTube Kids’teki videolar otomatik filtreler, insan incelemesi ve ebeveynlerden gelen geri bildirimlerle denetleniyor. Üstelik çocuklarınızın video izleme süresini belirleyip ne izlediklerini takip edebilirsiniz.
6-IDAGIO
2 milyon şarkıyla
klasik müzik kültürü
Sadece klasik müziğe odaklanmış bir dinleme platformu olan IDAGIO, bünyesindeki yaklaşık 2 milyon parçayla tedirgin ruhlara ilaç... Uygulama, dinleme alışkanlıklarınıza göre şekillenen önerileriyle bilinçli bir klasik müzik dinleyicisi olmanıza yardımcı oluyor.
7-Smule
Evde karaoke
yaparak eğlenin
Kendi kendinize, telefonunuzda karaoke keyfi yaşamak ve hatta sesinizi dinleyerek kendiniz eğitmek için Smule’u akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. Mikrofonlu kulaklığınızı telefonunuza bağlayarak çok daha kaliteli bir ses de elde edebildiğinizi eklemeden geçmeyelim. Diğer kareoke uygulamalarıysa StarMaker, Fusic ve Red Karaoke....
Bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil!
8 -WhatsApp Hem eğlence
hem de iş
Popüler uygulama sayesinde aile bireyleri ve arkadaşlarınızla bol bol yazışıp görüntülü haberleşebilecek, işlerinizi yürütebileceksiniz. CHIP Online Yayın Yönetmeni Cenk Tarhan küçük telefon ekranı yerine geniş bilgisayar ekranında WhatsApp Web’i kullanmayı öneriyor.
9 -Spotify
Yalnızlıktan
müzikle sıyrılın
Yalnızlığın etkilerini müzik uygulaması Spotify ile atmak mümkün. Her ruh haline uygun çalma listelerine ulaşabilirsiniz. Uygulamaya aylık 17.99 lira ödeyerek reklamlardan uzak müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.
10-Getir
Evden çıkmayın
sipariş verin
Temel ihtiyaçlarınızı Getir’den sipariş ederek karşılayabilirsiniz. İstanbul’un yanı sıra İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli’ye de hizmet veriyor. Yemeksepeti’nin ‘banabi’ uygulaması da aynı mantıkla çalışıyor.
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