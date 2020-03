Evde çocuklarınızla yapabileceğiniz 19 etkinlik...

1 - Birlikte kutu oyunu oynayın. Dikkat, konsantrasyon ve el çabukluğu gerektiren Miau Mah Muh!, Figurix, Zingo ve Patsch oyunlarını keyif alarak oynuyoruz.



2 - Kelime kavanozu yapın. Herkes istediği en az 10 kelimeyi yazıp bir kavanozun içine atsın. Sonra bu kavanozdan çektiği kelimeyi, hiç konuşmadan hareketlerle anlatmaya çalışsın.



3 - Havalar güzelleşiyor. Daha ince kıyafetleri hurçlardan, bazalardan çıkarma vakti. Bunu bir oyuna çevirip en komik kostüm yarışması yapabilirsiniz.



4 - Sessiz sinema oynamak, yere bantlarla şeritler çizip onları takip etmek, evde bir eşyayı saklayıp ipuçları yerleştirerek define avı oynamak, adam asmaca, okuma-yazmayı yeni öğrenenler için de ‘isim şehir hayvan’ listemizdeki diğer oyunlar.



5 - Seyahat oyunu oynayın. Atlastan ya da haritadan gitmek istediğiniz bir ülke seçin. Size verilen sürede, bu ülkeyle ilgili en az beş ilginç bilgi araştırıp bulun. En ilginç bilgileri bulan oyunu kazanır.



6 - Birlikte yemek pişirin. Bir mönü hazırlayıp o mönüdeki tüm yemekleri birlikte pişirin, sofrayı kurun. Bunu bir dünya mutfağı oyunu haline getirebilir, örneğin Belçika’dan waffle, Japonya’dan noodle

ya da İtalya’dan pizza pişirmeyi deneyebilirsiniz.







Biraz kitap, biraz resim

biraz da müzik



7 - Hayal panonuzu hazırlayın. Çocuğunuza renkli kâğıtlar, çıkartmalar, düğmeler, eski kumaş parçaları, yapıştırıcı ve kesebileceği eski gazete ve dergileri verin. Büyük bir kartona hayal ettiği şeyleri resimlemesini, bir kolaj çalışması yapmasını isteyin.



8 - ‘Can ve Badem İz Peşinde’ kitaplarım için bir etkinlik kitapçığı tasarladık. İçinde boyama sayfaları, kelime bulmacaları ve kurabiye tarifi de yer alıyor. ozgelokmanhekim.com adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.







9 - Birlikte kitap okuyun. Tırtıl Kids, Yalvaç Abi Kitabevi çocuklar için farklı yaş gruplarına göre kitap setleri hazırlıyor ve kargoyla gönderiyor. Temizlik ve hijyen konulu çocuk kitapları da son günlerde oldukça popüler. Abm Yayınları’nda da hem kitapları yüzde 15 ek indirimle alabiliyorsunuz hem de ücretsiz etkinlik sayfalarını web sitelerinden indirip yapabiliyorsunuz.



10 - Oliver Jeffers, Mac Barnett gibi dünyaca ünlü çocuk kitabı yazar ve çizerleri Instagram hesapları üzerinden her gün kendi kitaplarını okumaya başladı. Kitapların yapım aşaması hikayelerini de paylaşıyorlar.



Tablet ve televizyon

saati için alternatifler



11 - TUDEM Yayınları, internet siteleri üzerinden her gün 48 aydan 8. sınıfa kadar farklı yaş grupları için Türkçe, hayat bilgisi, matematik ve İngilizce başta olmak üzere eğitim sayfalarıyla farklı kitapların bölümlerini ücretsiz olarak paylaşıyor.



12 - Tableti hem eğlenmek hem de öğrenmek için kullanın. Zekâ geliştirici oyunlar için Mental Up, ders tekrarı için Morpa Kampüs, yabancı dil için LingoKids, deneyler izlemek için de

Da Vinci Kids çok kullandığımız uygulamalar.



13 - Storytel uygulamasından çocuk kitaplarını dinleyebilirsiniz. Tudem, Can Çocuk ve Mavi Bulut başta olmak üzere pek çok yayınevinin çocuk kitaplarını Storytel’de dinlemek mümkün.



14 - Dijital çağda çocuk yetiştirmenin püf noktalarını ‘Yeni Bildiriminiz Var’ isimli kitabında anlatan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Doçent Yavuz Samur, çocuklar için Pac-Man, SuperMario, Red Ball ve Fruit Ninja oyunlarını öneriyor. Daha fazla ve farklı yaş gruplarına göre oyun önerisi için Samur’un IG TV kanalına bakabilirsiniz.



15 - Tırtıl Kids, bir öykü yarışması başlattı.

8 yaş ve üzeri çocuklar, kendi yazdığı öyküyle katılabilir. Detaylı bilgi info@tirtilkids.com’da.



Hiç ara vermeden

evde de eğitim



16 - TÜBİTAK Bilim Genç ve Bilim Çocuk dergilerini tubitak.gov.tr adresinden ücretsiz okuyabilirsiniz.



17 - Teknolojik Anneler, internet sitelerinde çocuklara kodlama öğretiyor. Bu eğitimden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.





18 - Okutopya Çocuk Kitap Kulübü her gün belirli saatlerde internet üzerinden kitap okuma saati gerçekleştiriyor. Uzaktan masal saatine www.okutopya.com adresinden rezervasyon yaptırarak kayıt oluyorsunuz.



19 - Birlikte film izleyin. Dijital platformlarda pek çok altyazılı film seçeneği mevcut. ‘Şarkını Söyle’, ‘İnanılmaz Aile’, ‘Oyuncak Hikâyesi’ serisi, ‘İnanılmaz Hayvanların Gizli Yaşamı’ ve ‘Ters Yüz’ bizim favori filmlerimiz. Çocuğunuzun yaşına göre daha fazla film önerisi için cocuklasinema.com hesabına bakabilirsiniz.