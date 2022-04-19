Zap’ta PKK’ya hem Pençe hem Kilit

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), çetin kış koşullarının geçmeye başlamasıyla birlikte, sınır hattında ve Türkiye’de terör eylemlerinde bulunmak için harekete geçme planları yapan PKK’lı teröristleri daha inlerinden çıkamadan vurdu. ‘Pençe-Kilit Harekâtı’na, başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin değişik üslerinden kalkan F-16 savaş uçakları, silahsız-silahlı insansız hava araçları (İHA/SİHA), tanker uçağı, havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (AWACS), ATAK helikopterleri dahil 50’den fazla hava unsuru, 40 kilometre menzile sahip Fırtına topları, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA), diğer topçu unsurları dahil çok sayıda kara unsuru, ‘Bordo Bereli’ olarak bilinen özel kuvvetler, komandolar ile Deniz Kuvvetleri’nden de örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlı bubi tuzaklarını imha etmek için sualtı savunma (SAS) ve sualtı taarruz (SAT) timleri de katıldı. Önceki gece yarısına doğru başlatılan harekâtta onlarca hedef vurularak yerle bir edildi.

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BORDO BERELİ VE KOMANDO SIZDI

Harekât F-16’ların İHA’lar ve değişik istihbarat yöntemleriyle Zap, Metina ve Avaşin-Basyan’da belirlenmiş hedefleri lazer güdümlü bombalarla vurmasıyla başladı. Teröristlerin saklandığı mağara ve sığınaklar da hedefin içine bir vida gibi girdikten sonra patlayan nüfuz edici bombalarla (NEB) vuruldu. Karadan da Fırtına obüsleri ile (ÇNRA) ve diğer kara destek unsurları bölgeleri ateş altına aldı. Komandoların sızdığı bölgeye helikopterler de ‘Bordo Bereliler’i indirdi. ATAK helikopterleri de sızma girişimlerine havadan destek verdi. Savaş uçakları yakıt ikmalini tanker uçağından yaparken, AWACS geniş bir alanı olası düşman unsurlarına karşı kontrol altında tuttu.

BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, harekâtta ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu: “Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama- tarama faaliyetleri devam ediyor. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı.”

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BİR DARBE DE SURİYE’DE: 10 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, terör örgütü PKK’ya bir darbe de Suriye’de vurdu. MSB, Suriye’deki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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AKAR: HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk olarak gittiği Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde “Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi. 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız” dedi. Pilotlarla da telsizden görüşen Akar, “Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak” dedi.

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HÜCUM VE KARADAN SIZMA

Daha sonra Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde de şafak vaktine kadar hava hücum harekâtını takip eden Akar, şu bilgileri verdi: “Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhları, hava harekâtı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve Bordo Berelilerimiz hava hücum harekâtı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir.

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SİVİL HASSASİYETİ

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizim temel hedefimizdir. Biz bu harekâtı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik.”

HULUSİ AKAR VE KOMUTANLAR KARARGÂHTA

HAREKÂTIN başlamasından kısa süre önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’ne geçti. Burada brifing alan ve İHA’ların gönderdiği görüntülerden harekâtı izleyen Akar, Muharip Hava Kuvveti Harekât Merkezi ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Akar, buradan da Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne gitti.

ZAP’IN ÖNEMİ

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ASKERİ kaynaklar, Pençe-Kilit Harekâtı’nın ana hedeflerinden birisi olan Zap bölgesinin önemini şöyle anlattı: “Zap bölgesi, ‘Pençe serisi’ harekâtları kapsamında Hakurk ve Metina’dan kaçan teröristlerin yuvalandığı ve kamplarının bulunduğu alanların merkezi konumunda. Terör örgütünün bazı sözde elebaşları da bu bölgelerde yer alıyor. Pençe serisi harekâtlarıyla teröristlerin Irak’ın kuzeyinden yurdumuza girebileceği yerler tek tek kontrol altına alındı. Riskli yer olarak Zap bölgesi kalmıştı. Harekâtla terör örgütüne psikolojik olarak da büyük bir zarar verildi.”