Enflasyon timi sahada

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Piyasada fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek amacıyla oluşturulan enflasyon timleri 2 bin 800 kişilik kadrodan oluşuyor. Denetimler gün içi, hafta sonu ya da gece olabiliyor. Denetim ekiplerinin hallerde sabaha karşı denetim yaptığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kurulan enflasyon timi 2 vergi müfettişi, 2 gelir uzmanından oluşuyor. Ekip içinde 1.400 vergi müfettişi, 1.400 de gelir uzmanı bulunuyor. 81 ildeki ekipler denetimin durumuna göre bazen bin kişi olurken bazen de 3 bine çıkıyor. Denetim yapılan yerin durumuna göre ne kadar mükellefe gidilebilirse gidiliyor. İhbarlar da değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK ekiplerinin katıldığı denetimler de yapılabiliyor.

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Enflasyon timi, KDV indirimleri ile birlikte toptan satış, üretim ve perakende satış aşamalarında firmaların kendi aralarında zam yapılıp yapılmadığını denetlemeye başladı. Denetim sırasında öncelikle merkez ve şube adreslerinde yürütülen esas faaliyetlerin neler olduğuna bakılıyor. Faaliyet konularına ilişkin olarak satış yaptıkları ürünlerin fiili envanter sayımı yani stok sayımı yapılıyor. Özellikle gıda sektöründe geçmiş dönemler itibariyla (aylık veya üçer aylık) satışı yapılan ürünlerin alış ve satış fiyatlarının tespiti gerçekleştiriliyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara; satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV’si düşürülen ürünlere yönelik olarak düzenlenen satış fatura ya da fişlerinde bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarının tespiti yapılıyor. Deprem, su basması, yangın gibi afetler nedeniyle zayi olan veya hırsızlık nedeniyle çalınan bir malının bulunup bulunmadığı soruluyor. Gidilen yerlerde çalışan sayısı ve sigortalı olup olmadıkları kontrol ediliyor. İşyerinin kira olup olmadığı ve kiralık ise ne kadar kira ödendiği de soruluyor.

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YAKLAŞIK 30 SEKTÖR

Hazine ve Maliye Bakanlığı sektörlere yönelik öncelikle risk analizlerini yaptı, analizlere göre de denetim planlarını çıkardı. Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate alınarak risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30’a yakın sektörde denetim yapıldı. Gıda başlığı altında et toptancıları, dondurulmuş gıda, yumurta, kuru bakliyat, süt ürünleri un ve unlu mamuller, yaş sebze ve meyve gibi alanlara bakılıyor.

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İNTERNETTEN ŞİKÂYET YAPILABİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet adresinden “Enflasyonla Mücadele Timi Şikâyet Formu” doldurulabiliyor. www.hmb.gov.tr adresinden ana sayfadan Enflasyonla Mücadele Timi tıklandıktan sonra forma ulaşılabiliyor. Ad, soyad ve telefon zorunlu olarak doldurulduktan sonra “öneri/şikâyet” bölümüne de şikâyet eklenebiliyor.