Salgın yavaşladı hastaneler yoğunlaştı

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Sağlık sisteminde pandemi sürecinde yaşanan sorunların çözümü için bazı adımlar atılacak. Hastanelerdeki yığılma ve randevu alamama sorununun bekletilen ve ihmal edilen tedaviler nedeniyle yaşanmaya başladığı belirtiliyor. Diğer bir neden ise biriken hasta kapasitesini karşılayacak yeterli sağlık çalışanı olmaması. Çok sayıda doktorun ayrılması nedeniyle, sağlık personeli açığı olduğu ifade edildi. Bu konu, iktidar partisinde de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık personeli açığının kapatılması için çalışma yapılmasını istediği öğrenildi. Önümüzdeki dönem yapılacak uzmanlık sınavı başvurusu için kadroların iki kat artırılmasının planlandığı belirtiliyor. Bu yıl 15 bine yakın yeni doktorun mezun olduğu, açığın kapatılmasının uzmanlık eğitimiyle birlikte zaman alacağı ifade ediliyor.

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AİLE HEKİMLERİ

Yapılan değerlendirmelerde, uzman doktor açığının kapatılması için yapılan çalışmaların aile hekimi olarak görev yapan kadronun azalmasıyla sonuçlanmaması için önlem alınması gerektiği belirtildi. Yetkililer, 28 bin aile hekiminin büyük bölümünün pratisyen hekim olduğunu, bunlardan uzmanlığı tercih edenlerin sayısının fazla olması durumunda, bu kez de aile hekimliklerinde açık yaşanabileceğini dile getirdiler.

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İHMALE GELMEZ

Pandemi sürecinde ihmal edilen hastalıklar ve bunlarla mücadele konusunda birçok çalışma yapıldığı belirtiliyor. Verilere göre, Türkiye’de hastaneye başvuran kalp krizi hasta sayısı, pandemi önceki dönemde yapılan aynı çalışmaya kıyasla yüzde 47.1 oranında azaldı. WHO tarafından yapılan araştırmaya göre, 135 ülkenin yüzde 95’inde temel sağlık hizmetleri COVID-19 nedeniyle aksadı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, en çok ihmal edilen ve sorun yaratabilecek rahatsızlıklar arasında tüberküloz, kanser, KOAH gibi tedavisi ertelenenler sayılıyor. İhmal edilen hasta gruplarından birinin de hepatit hastaları olduğu ifade ediliyor. Dünya genelinde siroz ve karaciğer kanserine sebep olan Hepatit B virüsü (HBV) ve Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu önemli bir halk sağlığı sorunu olarak belirtiliyor.