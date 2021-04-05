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AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Yargıtay’dan Montrö bildirisine net cevap: Kabul edilemez

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Yargıtay’dan Montrö bildirisine net cevap: Kabul edilemez

Yargıtay Başkanlığından Montrö bildirisine net cevap geldi. Yapılan açıklamada "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu. Yargıtay'dan yapılan açıklamada ayrıca, ''Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin hazırladığı bildiriyle ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 şüphelinin de ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığı vurgulandı.

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Demokratik hukuk düzeninin korunmasının yargı kurumlarının en temel görevi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir."

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