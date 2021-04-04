MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP lideri Bahçeli: Amirallerin rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli
GeriGündem MHP lideri Bahçeli: Amirallerin rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04.04.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli: Amirallerin rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP lideri Bahçeli: Amirallerin rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli 103 amirale sert tepki gösterdi. Bahçeli, 'Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir.' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklaması şu şekilde:

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir.Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

Hamza Dağ bildirinin saat detayına dikkat çekti Türkiyenin hamleleri demek ki birilerini rahatsız etmiş
Hamza Dağ bildirinin 'saat' detayına dikkat çekti! 'Türkiye'nin hamleleri demek ki birilerini rahatsız etmiş'
Emekli amirallerin bildirisine sert tepkiler: Haddinizi bilin
Emekli amirallerin bildirisine sert tepkiler: Haddinizi bilin

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi