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Vergi dairesi müdürü ile kızı hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı kurtarıldı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Vefat
Vergi dairesi müdürü ile kızı hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 15:08

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Grup Müdürü Halil İnce (46) ile kızı Melinay İnce (14), depremde evlerinin bulunduğu binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi, eşi Nebileile oğlu Ali Eymen İnce (8) ise yaralı kurtarıldı.

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Kahramanmaraş Vergi Dairesi'nde yaklaşık 5 yıldır Grup Müdürü olarak görev yapan Halil İnce'nin ailesiyle oturduğu ev, depremde yıkıldı. İnce'nin Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan yakınları, aileden haber alamayınca Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın tahsis ettiği makam aracıyla bölgeye gitti.

Arama-kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Halil İnce ve kızı Melinay İnce'nin cenazelerine ulaşıldı, eşi Nebile ile oğlu Ali Eymen ise yaralı kurtarıldı.

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Ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Nebile İnce ve oğlu Ali Eymen İnce’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Cenazelerin ilçeye getirilmesi için belediyenin cenaze nakil aracı Kahramanmaraş'a gönderildi. 

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