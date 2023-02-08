Türkiye depremi dünyada manşet! CNN International uydu görüntüsünü yayınladı... NYT: Yüzyılın en ölümcül afetlerinden biri

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Bölgenin çift deprem ile sarsıldığına vurgu yapan dünya basını meydana gelen en sarsıntıların son dönenim en büyük depremlerinden olduğunun altını çiziyor.

'Türkiye ve Suriye'deki afet bu yüzyılın en ölümcül afetlerinden biri' diyen New York Times, iki ülkedeki can kaybının 8 bine yaklaştığını yazdı.

ABD merkezli CNN International bölgenin uydu görüntülerini yayınlayarak depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Maxar'dan elde edilen görüntülerde depremden önce ve sonra çekilen uydu fotoğraflarına yer verildi. Gazete söz konusu yerleşim yerinin Gaziantep'e bağlı İslahiye ilçesi olduğunu yazdı.

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Yunan Kathimerini gazetesi 'bundan sonra ne olacak' sorusunu uzmanlara sordu. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Araştırmacılar, dünyanın daha fazla deprem, artçı sarsıntıya ve kötüleşen hava koşullarına hazırlanması gerektiğini söylüyor. University College London'dan Ilan Kelman, 'Daha fazla hasara neden olan güçlü artçı şok potansiyeli haftalarca hatta aylarca devam edecek' diyor.'

Ekiplerin zamana karşı yarış verdiğini yazan Katar merkezli Al Jazeera, deprem bölgesine gönderdiği muhabirinin izlenimlerini sayfasına taşıdı;

'Al Jazeera'dan Resul Serdar, Türkiye'nin en çok etkilenen Kahramanmaraş kentinden bildiriyor. Serdar, kurtarma ekiplerinin dondurucu soğukta hayatta kalanları çöken evlerin enkazından çıkarmak için gece boyunca çalıştığını söyledi.'

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ABC News, 'Türkiye ve Suriye'de ölü sayısı 7000'i aşarken kurtarma çalışmaları sürüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

In.gr haberinde 'kötü hava koşulları hayatta kalanları bulmak için kelimenin tam anlamıyla molozları eşeleyen binlerce kurtarıcının en büyük düşmanı' yorumuna yer verdi.

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'deki ölü sayısının 6 bine yaklaştığını, Suriye'de ise hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini geçtiğini yazdı.

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Bloomberg, depremin etkilediği iki ülkede ölü sayısının her saat arttığını belirtti. Hindistan merkezli NDTV, Suriye'de göçük altında dünya gelen bebeğin umutların hala sürdüğünün sembolü olduğunu yazdı.

Deprem bölgesindeki hava durumuna dikkat çeken Washington Post 'Anormal derecede soğuk hava, deprem kurbanlarının acılarını uzatıyor' dedi.

İsveç merkezli Expressen enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan Türk babayı birinci manşetine taşıdı.

Bir başka İsveç gazetesi Aftonbladet 'Depremden 40 saat sonra bir çığlık duyurdu: Mucize' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Fransız Le Parisien, dünyanın dört bir yanından kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye ulaştığını yazdı. Gazete Fransa'nın da bölgeye ekip gönderdiğini okurları ile paylaştı.

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'Türkiye'deki deprem felaketinden sayısız insan etkileniyor' diyor Der Spiegel Almanya'da pek çok kişinin akrabalarına ulaşmaya çalıştığını yazdı.