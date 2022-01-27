Vali çağrı yaptı, polis tek tek aradı: Aracınızı alın yoksa çekeriz

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Pazartesi akşam saatlerinde bastıran kar nedeniyle binlerce kişi yollarda kaldı. Saatlerce süren bekleyişin ardından bazıları araçlarını bıraktı, bazı araçlar da yakıt bittiği için mecburen terk edildi. Özellikle Bağcılar-Bakırköy hattından Beylikdüzü-Esenyurt-Hadımköy hattına doğru yüzlerce aracın bırakıldığı yollar otopark gibiydi. Kar yağışının dindiği çarşamba sabahı polis, yollarda bırakılmış araçların sürücülerine plakalarından yola çıkarak ulaştı. Sürücüler tek tek aranarak araçlarını çekmeleri istendi. Gelemeyecek durumda olanlar ile yakıtı bitenler çekicilerle kaldırıldı. Gelip alacaklarını söyleyenlerin araçlarına ise dokunulmadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya pazartesi gecesi trafikte mahsur kalanlara, “Araçlarınızı olduğu yerde bırakabilirsiniz” çağrısında bulunmuştu. Yerlikaya salı sabahı ise karla mücadelenin yapılabilmesi için araçların kaldırılmasını istedi. Valinin çağrısından sonra hem İBB hem de polis araçları kaldırmak için harekete geçti.

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Sürücüler araçlarının etrafındaki karı temizlemek için uzun süre uğraştı.

KONTAK KAPATIP OTELE GİTTİK

Pazartesi gecesi otomobilini bırakanlardan biri Melih Devirgen’di. Trafikte saatlerce beklediğini ancak evine çok yakın bir mesafe kala trafik tamamen durduğu için otomobilini bırakmak zorunda kaldığını anlatan Devirgen şunları söyledi: “Bir anda her şey durdu. Bıraktım arabayı. 20 dakika yürüdükten sonra evime ulaştım.” TEM Yanyol’da yaklaşık 6 saat mahsur kaldığını anlatan İlhan Civan da “O gece otomobilden indik ve yürüyerek bir otele sığındık. Şimdi aracımı almak için geldim ama nafile. Yanımda herhangi bir alet de yok. Elle yapılacak iş değil. Yardım çağırdım, bekliyorum” dedi.

BIRAKMASI AYRI, ALMASI AYRI DERT

Aracını Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bırakan Emrullah Yılmazer pazartesi gecesi evine 4 saat yürüyerek ulaştı. Yılmazer dün almaya geldiği aracını önündeki bir araç nedeniyle karların arasında çıkaramadı. “O gece ayrı, şimdi ayrı rezil olduk” diyen Yılmazer isyan etti: “Otomobili almaya sabah 8’de geldim. Halen kurtaramadım. Etrafı donmuş karla kaplı. Başka bir araç yüzünden de çıkamadım. Kâbus gibi bir gecenin ardından kâbus gibi bir sabah geçiriyorum.”

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Vali Yerlikaya, Twitter mesajında ise çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “5 bin 190 araç, 17 bin 894 personel görev aldı. 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz.”

‘865 ARAÇ ÇEKİLDİ’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre, yollarda mahsur kalan 865 araç çekildi. İmamoğlu, çekilen araçların içinde TIR’lar ve kamyonların da olduğunu söyledi.

BUZDA DANS

İstanbullular kar yağışının kesilmesiyle buz tutan yollarda yürümekte zorluk çekti.

BOY VER!

Ordu’da karın adam boyunu geçtiğini kanıtlayan bu kare, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

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ISIT BENİ

Tunceli’de yoğun kar yağışı altında kalan bir kedi, köpeğin kucağına sığındı.

KARDAN İNEK

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Ramazan Tepe, torunlarına kardan inek yaptı.