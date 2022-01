İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olur?

Dövizin füze hızıyla yükselip marketlerin etiket değiştirmek için eleman görevlendirdiği dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda, yeni ekonomik modelin ipuçlarını verdiği bir konuşma yapmıştı.

Grup toplantısından çıkarken de konuşmayı nasıl bulduğumuzu sorduğunda, “Milletvekillerinin bilgilendirilmeye ihtiyacı vardı. O açıdan yararlı oldu” demiştik. Erdoğan da, “Aynı kanaatteyim” diye karşılık vermişti. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelmesinden dolayı memnun oldum. Toplantıdan sonra görüştüğüm milletvekilleri de toplantının çok verimli geçtiğini, morallerinin yükseldiğini ifade ettiler. Konuştuğum milletvekillerinin ittifak ettiği bir nokta vardı. Aslında buna iki nokta demek daha doğru olur. Biri Erdoğan’ın moralinin çok yerinde olduğu, diğeri ise yeni ekonomi politikalarına olan inancının tam olduğu yönündeydi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesinin haberini milletvekilleri ile kahvaltıda veriyor. Erdoğan, milletvekillerine, ”Devlet Bey ile saat 14.00’te görüşmem var. Konuşmaları ona göre düzenleyelim” diyor. Peki bu bir sürpriz görüşme mi? Hayır. Çünkü Erdoğan her yılın ilk görüşmesini Cumhur İttifakı ortağı olarak Bahçeli ile yapıyor. O nedenle buna geleneksel Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi demek daha doğru olur. Peki iki lider dünkü görüşmede neleri ele aldılar? Cumhur İttifakı’nın gündeminde hangi başlıklar varsa onları, diyebiliriz. Ama daha çok 2022 yılının planlamasına dönük bir görüşme olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Siyasi istikrarın korunması açısından Erdoğan-Bahçeli diyaloğunun güçlü bir şekilde devam etmesinin yararı büyük.

SINIR KOYMADAN KONUŞUN

Şimdi tekrar dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı kahvaltılı toplantıya. Bu yılın ilk toplantısıydı ama Erdoğan, gruplar halinde milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelecek. Şimdi gelelim toplantının havasına. Erdoğan, toplantının başında milletvekillerine, “Arkadaşlar, burada her şeyi konuşun. Sınır koymadan her şeyi anlatın. Burada her şeyi konuşalım çünkü önümüzde 2023 seçimleri var. Bizim zaman kaybetmeden 2023 seçimlerine kilitlenmemiz lazım” diyor.

Kahvaltıya davet edilen milletvekillerinden söz alıp genel siyasete, ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapanlar olduğu gibi, seçim bölgesinin sorunlarını aktaranlar da çıkıyor. Cumhurbaşkanı hepsini dikkatli bir şekilde dinliyor. Zaman zaman not alıyor. Araya girip soru sorduğu ya da bilgi verdiği de oluyor. Ama Bahçeli görüşmesi nedeniyle konuşma fırsatı olmayan milletvekillerinden ise görüşlerini Grup Başkanı İsmet Yılmaz aracılığıyla yazılı olarak bildirmelerini istiyor.

YENİ EKONOMİK MODELE TAM DESTEK

