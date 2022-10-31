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Uşak'tan Gemlik'e Yaşasın Cumhuriyet! O iki fotoğrafın sırrı: Erdoğan'dan Togg çalışanlarına tarihi sözler

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#Togg#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Togg Açılış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 10:43

Bir otomobilden daha fazlası diyerek yola çıkan Togg’un Gemlik’teki kampüsünün açılışı, tarihe yönelik göndermeler ve tarihi karşılaştırmalara sahne oldu. Cumhuriyet’in 10’uncu yılında Uşak’ta çekilen, "Cumhuriyeti biz böyle kazandık.” pankartının yer aldığı unutulmaz fotoğraf ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gemlik’te “Yaşasın Cumhuriyet” yazısı önündeki karesi, törenin simgesel anlamına değer kattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarının alkışlarına karşılık olarak “Tarih sizi çok kararlı yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. Tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız” dedi.

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Togg’un Gemlik’teki kampüsünün açılış töreni siyaset yelpazesinin farklı noktalarında yer alan isimleri de bir araya getirdi. Gemlik’teki törene siyasetin yanı sıra diplomasi, sanayi, ticaret, bürokrasi ve medya dünyasının önemli isimleri katıldı.
 
TARİHİ ATIFLAR
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Togg Gemlik Kampüsü’nün açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan indirilmesi töreninde yaptığı konuşma, Cumhuriyet tarihine yönelik atıflarıyla dikkat çekti.

Uşaktan Gemlike Yaşasın Cumhuriyet O iki fotoğrafın sırrı: Erdoğandan Togg çalışanlarına tarihi sözler


 ASIRLIK PROJE
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Cumhuriyet’in 10’uncu yılında Uşak’ta çekilen bir fotoğrafı hatırlattı. “Cumhuriyeti biz böyle kazandık.” pankartının yer aldığı fotoğrafı ve oradaki vatandaşları anlatan Erdoğan, “Ülkemiz artık Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini Marmaray'ın, İstanbul Havalimanı'nın, Togg tesisinin açılış törenleriyle kutlayacak bir seviyeye geldi. Bugün Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz.” dedi.

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ÖZEL PLATFORM
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında vurguladığı “Yaşasın Cumhuriyet” mottosu için Togg’un Gemlik Kampüsü’nde özel bir platform ve ışık sistemi kuruldu. 25 metre genişliğinde 9 metre yüksekliğindeki özel platformun arkasında kırmızı zemin üzerine beyaz renklerle “Yaşasın Cumhuriyet” sloganı, Togg logosu ile 29 Ekim 2022 tarihi yer aldı. Tarihe not düşülen o fotoğraf çekimi için platformun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Togg’un tüm çalışanları bayraklar ve el sallayarak poz verdi. Anadolu isimli kırmızı renkli, Pamukkale isimli beyaz renkli iki Togg da fotoğrafta önde yer aldı.
 
UNUTULMAYACAKSINIZ
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarının alkışlarına karşılık olarak
“Tarih sizi çok kararlı yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız” dedi.

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TÜRKİYE TOGG’A KİLİTLENDİ
 
Türkiye, 29 Ekim’de bir otomobilden fazlası olan Togg’un seri üretim bandından indirilmesi törenine kilitlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Togg’un Gemlik Kampüsü’nün açılışıyla farklı bir boyuta taşındı.
 
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER KATILMADI
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı törende Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de hazır bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ev sahipliği yaptığı törene Meclis Başkanı Şentop’un yanı sıra çok sayıda siyasi parti genel başkanı da katıldı. Bakan Varank’ın davet ettiği isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmadı. CHP’den katılımın olmadığı etkinlikte İYİ Parti’yi Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ile Ayhan Altıntaş temsil etti.

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PARTİ LİDERLERİ GEMLİK’TE
 
MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ile eski Başbakan Tansu Çiller, Togg’u gurur gününde yalnız bırakmadı.
 
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Meclis Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Koşgarov da törende yer aldı.

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Uşaktan Gemlike Yaşasın Cumhuriyet O iki fotoğrafın sırrı: Erdoğandan Togg çalışanlarına tarihi sözler


 TOBB Başkanı ve aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan törende hazır bulundu.
 
Çok sayıda büyükelçi, sanayi ve ticaret odası başkanı, bürokratlar, yerel yöneticiler ile fabrika çalışanları tarihi ana tanık olmak için Gemlik’teydi.
 
ÜRETİMDEKİ ROBOT MAESTRO OLDU
 
Togg lansmanı İstiklal Marşı ile başlarken izleyiciler bir de sürprizle karşılaştı. Togg’un üretiminde yer alan robotlar, İstiklal Marşı’nı icra eden orkestrayı şef ile birlikte yönetti. Togg kampüsünde çekilen İstiklal Marşı klibi de büyük beğeni topladı. Robot maestro, program katılımcılarından tam not aldı.

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Uşaktan Gemlike Yaşasın Cumhuriyet O iki fotoğrafın sırrı: Erdoğandan Togg çalışanlarına tarihi sözler


 TOGG KLİBİ İLGİ GÖRDÜ
 
Togg için hazırlanan film de ilgi odağı oldu. Togg’un yüksek teknoloji kullanılan üretim aşamasıyla başlayan filmde, her bir parçanın titizlikle yerleştirilmesi detayları dikkat çekti. Filmde, Kapadokya, Pamukkale, Gemlik gibi Togg’un renklerine ilham olan eşsiz Anadolu coğrafyası da yer aldı. Film, bugün ile geleceğin kesişme noktasıyla son buluyor.

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#Togg#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Togg Açılış

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