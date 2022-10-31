Uşak'tan Gemlik'e Yaşasın Cumhuriyet! O iki fotoğrafın sırrı: Erdoğan'dan Togg çalışanlarına tarihi sözler

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Togg’un Gemlik’teki kampüsünün açılış töreni siyaset yelpazesinin farklı noktalarında yer alan isimleri de bir araya getirdi. Gemlik’teki törene siyasetin yanı sıra diplomasi, sanayi, ticaret, bürokrasi ve medya dünyasının önemli isimleri katıldı.
TARİHİ ATIFLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Togg Gemlik Kampüsü’nün açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan indirilmesi töreninde yaptığı konuşma, Cumhuriyet tarihine yönelik atıflarıyla dikkat çekti.
ÖZEL PLATFORM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında vurguladığı “Yaşasın Cumhuriyet” mottosu için Togg’un Gemlik Kampüsü’nde özel bir platform ve ışık sistemi kuruldu. 25 metre genişliğinde 9 metre yüksekliğindeki özel platformun arkasında kırmızı zemin üzerine beyaz renklerle “Yaşasın Cumhuriyet” sloganı, Togg logosu ile 29 Ekim 2022 tarihi yer aldı. Tarihe not düşülen o fotoğraf çekimi için platformun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Togg’un tüm çalışanları bayraklar ve el sallayarak poz verdi. Anadolu isimli kırmızı renkli, Pamukkale isimli beyaz renkli iki Togg da fotoğrafta önde yer aldı.
UNUTULMAYACAKSINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarının alkışlarına karşılık olarak
“Tarih sizi çok kararlı yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız” dedi.
TÜRKİYE TOGG’A KİLİTLENDİ
Türkiye, 29 Ekim’de bir otomobilden fazlası olan Togg’un seri üretim bandından indirilmesi törenine kilitlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Togg’un Gemlik Kampüsü’nün açılışıyla farklı bir boyuta taşındı.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER KATILMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı törende Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de hazır bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ev sahipliği yaptığı törene Meclis Başkanı Şentop’un yanı sıra çok sayıda siyasi parti genel başkanı da katıldı. Bakan Varank’ın davet ettiği isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmadı. CHP’den katılımın olmadığı etkinlikte İYİ Parti’yi Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ile Ayhan Altıntaş temsil etti.
PARTİ LİDERLERİ GEMLİK’TE
MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ile eski Başbakan Tansu Çiller, Togg’u gurur gününde yalnız bırakmadı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Meclis Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Koşgarov da törende yer aldı.