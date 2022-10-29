Son dakika... 60 yıllık rüya gerçek oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Togg'un ilk ön satışı Şubat'ta

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Togg’un ilk aracı bantta indi. İlk Togg akıllı cihazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.

Togg'u üretim bandından alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürüşünün ardından Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Cumhuriyetimizin 99. Yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal ile TBMM’nin tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz tarihi açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbimize hamdüsena ediyorum.

Millet olmak demek, tüm hasretler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.

Bunun için Togg Türkiye’nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un başarısı için destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.

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"EMEKÇİLERİMİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Bu memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza ve aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg’u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğit, teknisyen, mühendis ve şu anda 1300 civarındaki emekçilerimizi yürekten kutluyorum.

"AKILLI CİHAZLARIMIZIN ÜLKE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Sizler milletimizle birlikte Nuri Demirağ’ın, Nuri Killigil’in Vecihi Hürkuş ve Şakir Zümre’nin mirasını onurlandırdınız. Dün Ankara’da Türkiye Yüzyılımızın müjdesini milletimizle paylaştık.Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Üreticileri Togg'u akıllı cihaz olarak tabir ediyor. Togg Gemlik kampüsünün ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımızın ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş bir milletiz. Cumhuriyetin ilk yıllarında birinci dünya savaşının tüm yükünü sırtlanmış bir ülke olarak girdik. O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerimiz tüm imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar.

Genç cumhuriyetin parlak girişimleri görünmez eller tarafından akamete uğratıldı. Kendi kabiliyetleri, çabalarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önleri kesildi. O fabrikalarda üretilen uçakların yerlerini kuluçka makineleri, bombaların yerini ise soba boruları yer aldı. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen gömleği çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Kadim bir devlet geleneğinin mirasçısı olarak bize de yakışan buydu. Tıptan mühendisliğe her alanda çıkarılan icatlarla günümüz bilimine temel atmış alimlerin, öncülerin torunlarıyız.

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"BİZİM HEDEFİMİZ BÜYÜKTÜR"

Bunun için bize küçük düşünmek asla yakışmaz, bizim hedefimiz büyüktür. Vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte bunun için her fırsatta yerli ve milli diyoruz. Savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı?

"ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR' DİYECEKLER"

İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı Yunan ne yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım bunun arkası gelecek. Şimdi Togg Avrupa’nın yollarına bütün modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler “Çılgın Türkler geliyor” diyecekler.

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"KARŞIMDA GURUR TABLOSU GÖRÜYORUM"

Ülkemize kazandırdığımız eserlerden istifade ederken gururlanmayan var mı, karşımda gurur tablosu görüyorum. İstisnalar elbette çıkabilir, kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. Kardeşlerim biz onlara değil nereden nereye geldiğimize bakacağız. Yarın değil hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu günlere kolay gelmedik. Her alanda tarihi mücadeleler verdik. Altyapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık.

Sanayimizi tarımımızı ihracatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda adeta 0’dan yenilikçilik ekosistemi kurduk. Teknopark sayımızı 2’den 96’ya organize sanayi bölgesini 192’den 344’e buralardaki istihdamı 415 binden 2,5 milyona çıkardık. Siz fabrika kurulmuyor diye ortada dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa için birbiriyle yarışıyor. Salgın Avrupa’yı sarsarken bizim sanayicimiz tüm dünyaya ihracat yapmakla meşguldü.

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"DÜNYADA NEREYE GİDERSENİZ TÜRK MARKALARIYLA KARŞILAŞACAKSINIZ"

Dünyada teknolojinin ve girişimciliğin nerelere geldiğini görmek için 10 bin kilometre öteye gitmeye lüzum yok. Bunun için Türkiye’deki teknoparklara bakmanız yeterli. Zaten dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız. Togg’da prestijli marka olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir. Avrupa’nın bir numaralı ticari araç üreticisi Türkiye otomobil ihracatçısıdır.

Artık milli bir otomobil fabrikası çıkarmanın vaktidir dediğimizde milletimiz özlem ve coşkuyla yanımızda yer aldı. Başbakanlığım döneminde hep babayiğitlere davet çıkardım. Çünkü biliyordum ki bu ülkede bu işi üstlenecek babayiğitler var. Sonunda oldu, her çabamız gibi buna da dudak bükenler yok muydu, vardı. Daha da ileri gidip yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördüm. Ancak biz kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük.

"FABRİKA NEREDE DİYORDUNUZ, FABRİKA BURADA"

Togg öylesine tuttu ki, baş harflerinden oluşan Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı. Bu süreçte proje Devrim otomobilinin akıbetini yaşasın diye uğraşanlara da bizi bu yoldan geri döndürmeye çalışanlara da rastladım. İlk tanıtımda hani bunun fabrikası nerede diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. İşte fabrikada burada. En başından beri projeyi boğmaya çalışanlara soruyorum. Fabrika nerede diyordunuz, fabrika burada Bursa Gemlik’te.

"7 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAZANÇ SAĞLAYACAĞIZ"

Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen Togg Gemlik tesisi 1,2 milyon metrekare alan üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip eser olarak işte burada. Şimdi biraz daha açalım. Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var. Tasarım merkezi, prototip geliştirme, test merkezi, strateji, yönetim merkezi var. Biraz önce bizzat tecrübe ettiğim test pisti de var. Burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası çevreye duyarlı, yeşil bir tesis. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait Togg’un üretiminde Anadolu’nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 2030’a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacağız. Marka oluşturma vizyonundan, küresel rekabetin nasıl işlediğinden habersiz cühela takımı olduğunu iyi biliyoruz.

Asırlık otomobil firmalarının pek çok parçasının Türkiye’de üretildiğini bilmeyenlere bunları anlatmak beyhude çabadır. Milletimiz kimi takdir edeceğini, kimi tekdir edeceğini iyi bilir. Yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksınlar. Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrim otomobilinde başarılı olamadılar olamayacaklar.

BANKALARA ÇAĞRI: ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN

Şimdi ne diyorlar, bunu kim alacak. Satamazsınız. Şimdi bunu söylemeye başladılar. Bunun cevabını da onlara milletimiz verecek. Togg’un onaylı ilk seri üretimi aracını satın alma siparişini buradan firmamıza tekrar iletiyorum. Az önce üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Her biri ayrı güzel. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım’la istişare edeceğiz, sonra karar vereceğiz. Milletimin Togg’a büyük teveccüh göstereceğinden şüphe duymuyorum. Kamu ve özel sektör bankalarının yöneticilerine vatandaşın Togg’u rahatlıkla alması için ellerini taşın altına koymasını istiyorum.

"DÜNYANIN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERDEN BİRİYLE ANLAŞILDI"

Elektrikli otomobiller tüm dünya gibi bizim de yeni tanıştığımız teknolojilerden biri. Arabayı kullanırken gürültü, ses yok. Sakin, sükûnetle yola devam ediyoruz. Hızsa o da var. Bu kadar huzur içinde araç kullanmak inanıyorum ki bütün alıcılarını rahatlatacaktır. Kısa zaman içinde de biliyorum ki vatandaşlarımızın merak ettiği hususlar var. Öncelikle batarya ve şarj istasyonu konusuna açıklık getireyim. Lityum bataryaların ülkemizde üretimi için dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaşıldı. Batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Savunma bakanımız bunun hazırlığında olursa bunu kısa sürede bitiririz. Asker selamını verdi, mesele bitmiştir. Bu yola çıkarken Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak demiştik. Togg bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Lokomotif nereye giderse vagonlar da oraya gider. Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize yoğun ilgisi var.

"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNİN SONUNDA TOGG'U YOLLARIMIZDA GÖRECEĞİZ"

54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı verdik. Togg da Trugo’yla 600’den fazla noktada 1000’den fazla şarj cihazını devreye sokuyor. Togg ne zaman yollarda olacak. Seri üretimden çıkan araçlar test ve sertifikasyon süreci hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının tozunu attıracağı için teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda Togg’u yollarımızda göreceğiz.

ÖN SİPARİŞ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araçlar gibi satış işini dijitalde çözmeye karar verdi. Vatandaşlar Şubat’ta başlayacak ön satışla birlikte siparişlerini verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır.

ERDOĞAN'DAN TOGG FİYATI AÇIKLAMASI

Aracın fiyatı ne olacak? Togg’un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine Babayiğitlerle karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Ön satışın başlayacağı Şubat ayında Togg’un fiyatı da açıklanacaktır. Telaşa gerek yok.

Cumhuriyetimizin 99’ncu yılına ulaştığımız bugün Türkiye Yüzyılın inşa etmenin kararlılığının da altını çiziyoruz. Üzerinde yamalı kıyafetleri, yırtık çarıklarıyla Cumhuriyeti böyle kazandık pankartlarıyla cumhuriyeti kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini unutmadık. Bugün Togg gibi asırlık projeyi hayata geçirirken bir kez daha tüm kalbimizle Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Sözlerime son verirken Togg Gemlik Tesisi’nin tekrar ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum.