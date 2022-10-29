Erdoğan direksiyona geçti... "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." ifadelerini kullandı.







Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg... 🇹🇷 pic.twitter.com/VvErQHyS7B — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

ŞENTOP VE BAHÇELİ DE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının açılış töreni öncesi TOGG araçları önünde idi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, TOGG Gemlik Kampüs Açılış Töreninde TOGG Otomobiliyle pic.twitter.com/PbC2SOsVEy — MHP (@MHP_Bilgi) October 29, 2022

SATIŞ 5 AY SONRA



Açılışla birlikte bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan TOGG’un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. 15-18 boyunca yalnızca Türk tüketicilerinin talebine karşılık verecek olan TOGG, daha sonra başta Almanya ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirecek. Mart 2023’te satışa çıkacak C-SUV’un ardından 2025 yılında C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak. Bu modeli sırasıyla C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek.



SADECE FABRİKA DEĞİL AYNI ZAMANDA ‘KAMPUS’



Gemlik’teki tesis yalnızca bir fabrika olarak hizmet vermeyecek. Bu yüzden ismi ‘TOGG Gemlik Kampusu’ olarak anılacak. Çünkü, burada araç üretiminin yanında mobilite ürünleri, Ar-Ge merkezi, kullanıcı deneyim merkezi ve test pisti de yer alacak. Dileyenler TOGG’un Gemlik Kampusu’nu ziyaret ederek burada mobilite ekosistemine yönelik güncel teknolojileri yakından deneyimleyebilecek.



TOGG C-SUV’A 6 FARKLI RENK SEÇENEĞİ!



TOGG dün yaptığı paylaşımla 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunacağı C-SUV modelinin renklerini paylaştı. Açıklamada, C-SUV’un 6 farklı renk seçeneğine sahip olacağı ve bu renklerin isimlerini Türkiye’nin güzelliklerinden aldığı belirtildi. İsimler ise Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale şeklinde sıralandı.