TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha! İşte devam eden yeni modeller

Güncelleme Tarihi:
TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.
2026'DA CROSS COUPE GELİYOR
Açılış töreninde konuşma yapan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Hatchback yapmaktan vazgeçtik. Cross model hazırlayacağız. 2026’da Cross Coupe geliyor" dedi.
İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.— Togg (@Togg2022) October 29, 2022
<💙><🧿><😉>#Togg pic.twitter.com/jGeq3WIAEl