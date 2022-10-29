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TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha! İşte devam eden yeni modeller

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#TOGG#C-SUV#C-Sedan
TOGGdan heyecanlandıran bir paylaşım daha İşte devam eden yeni modeller
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 18:41

Türkiye’nin ‘Devrim’ ile başlayan yerli otomobil hayali sonunda gerçekleşti. C-SUV modeli banttan indirilirken TOGG, devam eden C-Sedan ve C-X Coupé modellerini tanıttı. Öte yandan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, 2026'da Cross Coupe modelinin geleceğini söyledi.

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TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.

2026'DA CROSS COUPE GELİYOR

Açılış töreninde konuşma yapan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Hatchback yapmaktan vazgeçtik. Cross model hazırlayacağız. 2026’da Cross Coupe geliyor" dedi.

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#TOGG#C-SUV#C-Sedan

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