TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha! İşte devam eden yeni modeller

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TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.

2026'DA CROSS COUPE GELİYOR

Açılış töreninde konuşma yapan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Hatchback yapmaktan vazgeçtik. Cross model hazırlayacağız. 2026’da Cross Coupe geliyor" dedi.

İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.



<💙><🧿><😉>#Togg pic.twitter.com/jGeq3WIAEl — Togg (@Togg2022) October 29, 2022