10 soruda Togg

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1- NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Togg’un ‘akıllı cihaz’ olarak tanımladığı ilk modeli C-SUV’un ön siparişleri şubat ayında alınmaya başlayacak.
2- FİYATI NE OLACAK?
Otomotiv sektöründe satışa çıkacak modellerin fiyatı önceden açıklanmıyor. Lansman sürecinde duyuruluyor. Togg’un fiyatı da şubat ayında belli olacak.
3- NASIL SATILACAK?
Bayi olmayacak. Doğrudan internet üzerinden satışa çıkacak. Araçları deneyimlemek isteyenler için de ilki Zorlu Center AVM’de olmak üzere 2023’e kadar 19 deneyim merkezi açılacak.
4- SENEYE TOGG’U KAÇ KİŞİ ALACAK?
Üretim kademeli olarak arttırılacak. İlk yıl yani 2023 yılında 20 bin adet civarında C-SUV üretilecek. Yani Togg’a 2023’te 20 bin civarında kişi sahip olabilecek.
5- SEDAN NE ZAMAN GELECEK?
Togg, C-SUV’un ardından 2025 yılının ilk yarısında C-Sedan modelini satışa sunacak. 2026 yılında ise yine dört kapılı C-XCoupe satışta olacak.
6- NE KADAR YERLİ?
Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olan Togg’da ilk yıl yerlilik oranı yüzde 51. 2025’te bu oran yüzde 65’e kadar çıkacak.
7- SERVİS AĞI OLACAK MI?
Togg servis hizmetlerini de doğrudan kendisi verecek. 7 bölgede 20 servis noktası kurulacak. Bununla birlikte, mobil servis araçları da bulunacak.
8- ŞARJI NE KADAR GİDECEK?
Batarya ile ilgili detaylar henüz netlemiş değil ancak C-SUV’un ‘300+’ ve ‘500+’ km olmak üzere iki farklı seçenekle satışa çıkması bekleniyor.
9- NASIL ŞARJ EDECEĞİM?
Togg Türkiye’nin 81 iline 1.000 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirecek. Shell ile yapılan ortaklık kapsamında, 400 Shell istasyonunda Togg’un ‘Trugo’ şarjları bulunacak.
10- İHRACAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Togg’un ihracatı Türkiye’de satışa çıktıktan 15-18 ay sonra başlayacak. İlk Togg C-SUV’lar ise 2024 yılının sonunda Avrupa’da satışa çıkacak. Bu arada Togg’un Stuttgart’ta Togg Europe isimli bir şirketi olduğunu da hatırlatalım.