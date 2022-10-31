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10 soruda Togg

Güncelleme Tarihi:

#TOGG#Gemlik Kampusu#Otomobil
10 soruda Togg
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:00

Gemlik Kampusu’nun açılmasının ardından vatandaşlardan satış, servis, ürün, şarj ve hizmetlerle ilgili bir çok soru gelmeye başladı. Biz de en çok sorulan 10 soruyu seçerek hepsini bir arada yanıtlamaya çalıştık. İşte Togg ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları:

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1- NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg’un ‘akıllı cihaz’ olarak tanımladığı ilk modeli C-SUV’un ön siparişleri şubat ayında alınmaya başlayacak.

2- FİYATI NE OLACAK?

Otomotiv sektöründe satışa çıkacak modellerin fiyatı önceden açıklanmıyor. Lansman sürecinde duyuruluyor. Togg’un fiyatı da şubat ayında belli olacak.

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3- NASIL SATILACAK?

Bayi olmayacak. Doğrudan internet üzerinden satışa çıkacak. Araçları deneyimlemek isteyenler için de ilki Zorlu Center AVM’de olmak üzere 2023’e kadar 19 deneyim merkezi açılacak.

4- SENEYE TOGG’U KAÇ KİŞİ ALACAK?

Üretim kademeli olarak arttırılacak. İlk yıl yani 2023 yılında 20 bin adet civarında C-SUV üretilecek. Yani Togg’a 2023’te 20 bin civarında kişi sahip olabilecek.

5- SEDAN NE ZAMAN GELECEK?

Togg, C-SUV’un ardından 2025 yılının ilk yarısında C-Sedan modelini satışa sunacak. 2026 yılında ise yine dört kapılı C-XCoupe satışta olacak.

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6- NE KADAR YERLİ?

Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olan Togg’da ilk yıl yerlilik oranı yüzde 51. 2025’te bu oran yüzde 65’e kadar çıkacak.

7- SERVİS AĞI OLACAK MI?

Togg servis hizmetlerini de doğrudan kendisi verecek. 7 bölgede 20 servis noktası kurulacak. Bununla birlikte, mobil servis araçları da bulunacak.

8- ŞARJI NE KADAR GİDECEK?

Batarya ile ilgili detaylar henüz netlemiş değil ancak C-SUV’un ‘300+’ ve ‘500+’ km olmak üzere iki farklı seçenekle satışa çıkması bekleniyor.

9- NASIL ŞARJ EDECEĞİM?

Togg Türkiye’nin 81 iline 1.000 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirecek. Shell ile yapılan ortaklık kapsamında, 400 Shell istasyonunda Togg’un ‘Trugo’ şarjları bulunacak.

10- İHRACAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Togg’un ihracatı Türkiye’de satışa çıktıktan 15-18 ay sonra başlayacak. İlk Togg C-SUV’lar ise 2024 yılının sonunda Avrupa’da satışa çıkacak. Bu arada Togg’un Stuttgart’ta Togg Europe isimli bir şirketi olduğunu da hatırlatalım.

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#TOGG#Gemlik Kampusu#Otomobil

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