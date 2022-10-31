10 soruda Togg

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1- NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg’un ‘akıllı cihaz’ olarak tanımladığı ilk modeli C-SUV’un ön siparişleri şubat ayında alınmaya başlayacak.

2- FİYATI NE OLACAK?

Otomotiv sektöründe satışa çıkacak modellerin fiyatı önceden açıklanmıyor. Lansman sürecinde duyuruluyor. Togg’un fiyatı da şubat ayında belli olacak.

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3- NASIL SATILACAK?

Bayi olmayacak. Doğrudan internet üzerinden satışa çıkacak. Araçları deneyimlemek isteyenler için de ilki Zorlu Center AVM’de olmak üzere 2023’e kadar 19 deneyim merkezi açılacak.

4- SENEYE TOGG’U KAÇ KİŞİ ALACAK?

Üretim kademeli olarak arttırılacak. İlk yıl yani 2023 yılında 20 bin adet civarında C-SUV üretilecek. Yani Togg’a 2023’te 20 bin civarında kişi sahip olabilecek.

5- SEDAN NE ZAMAN GELECEK?

Togg, C-SUV’un ardından 2025 yılının ilk yarısında C-Sedan modelini satışa sunacak. 2026 yılında ise yine dört kapılı C-XCoupe satışta olacak.

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6- NE KADAR YERLİ?

Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait olan Togg’da ilk yıl yerlilik oranı yüzde 51. 2025’te bu oran yüzde 65’e kadar çıkacak.

7- SERVİS AĞI OLACAK MI?

Togg servis hizmetlerini de doğrudan kendisi verecek. 7 bölgede 20 servis noktası kurulacak. Bununla birlikte, mobil servis araçları da bulunacak.

8- ŞARJI NE KADAR GİDECEK?

Batarya ile ilgili detaylar henüz netlemiş değil ancak C-SUV’un ‘300+’ ve ‘500+’ km olmak üzere iki farklı seçenekle satışa çıkması bekleniyor.

9- NASIL ŞARJ EDECEĞİM?

Togg Türkiye’nin 81 iline 1.000 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirecek. Shell ile yapılan ortaklık kapsamında, 400 Shell istasyonunda Togg’un ‘Trugo’ şarjları bulunacak.

10- İHRACAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Togg’un ihracatı Türkiye’de satışa çıktıktan 15-18 ay sonra başlayacak. İlk Togg C-SUV’lar ise 2024 yılının sonunda Avrupa’da satışa çıkacak. Bu arada Togg’un Stuttgart’ta Togg Europe isimli bir şirketi olduğunu da hatırlatalım.