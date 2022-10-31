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Togg’un 2023 planı 20 bin adet üretim

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#Togg#Otomobil#Yerli Üretim
Togg’un 2023 planı 20 bin adet üretim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:00

Gemlik Kampusu’nun açılışının ardından CEO Gürcan Karakaş ve ‘Babayiğitler’ olarak bilinen Togg ortakları sorularımızı yanıtladı. İlk etapta 100 bin adet kapasiteli bir tesis kurduklarını belirten Karakaş, “100 bin adetlik kapasite kurduysak haftaya pazartesi bu 100 bin adede ulaşılmayacak. Zaten bir modelle de 100 bin adede ulaşılmaz. Bizim önümüzdeki seneki planımız 20 bin civarında” dedi.

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TOGG, 29 Ekim’de düzenlenen törenle elektrikli otomobillerini üreteceği Gemlik Kampusu’nun açılışını gerçekleştirdi. Akşam 18.00’da Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın sunumuyla başlayan açılış töreni saat 20.00’a kadar devam etti. 4 bine yakın kişin katıldığı törenin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve şirketin ortakları sorularımızı yanıtladı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, ihracat planlamasına ilişkin soru üzerine, her markanın önce kendi memleketinde ve ülkesinde başarılı olmasına inandıklarını söyledi.

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‘TEK MODELLE 100 BİNE ULAŞILMAZ’

Karakaş, konuşmasında Togg’un satışa sunulacağı ilk yıl ne kadarlık bir üretim gerçekleşeceğini de ilk kez duyurdu. Teknik açıdan üretimin kademeli olarak arttığını dile getiren Karakaş, “Buraya sıfırdan bir tesis kurduk, yeni bir ekip kurduk ve teknik olarak bir imalatın belli adetlere, belli hızla yüksek adetlere ulaşması gerekiyor. Yani bugün biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduysak haftaya pazartesi bu 100 bin adede ulaşılmayacak. Zaten bir modelle de 100 bin adede ulaşılmaz. Bizim önümüzdeki seneki planımız 20 bin civarında” dedi.

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MOBİL SERVİS ARAÇLARI

İhracat için kendilerine 15-18 aylık bir süre belirlediklerini hatırlatan Karakaş, “Bu başarımızı ispatladıktan sonra da yurtdışında, özellikle Avrupa’da hangi ülkelere gideceğimizin önceliklerinin belirlenmesiyle beraber şimdiden çalışmalara başladık. Yakın zamanda da açıklarız ama şu an için çok erken” ifadelerini kullandı. Karakaş, Togg’un servis ağıyla ilgili olarak da, “Servis hizmetini doğrudan biz vermek istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün; olayın sadece bir servis boyutu yok. Dolayısıyla bizim ülkemizde 7 ayrı bölgede 20’ye yakın servis noktamızla, artı mobil servis araçlarımızla biz bu hizmeti vereceğiz” diye konuştu.

Togg’un 2023 planı 20 bin adet üretim

YERLİ OTODA ZORLU SÜREÇ ŞİMDİ BAŞLIYOR

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TOGG’un ‘babayiğitler’ olarak anılan ortakları da projeyle ilgili sorularımızı yanıtlarken önemli mesajlar verdi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Sıfırdan başlayan bir elektrikli aracın çok başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah daha yeni başladık bu işe. Bundan sonra bize çok daha zor bir dönem başlıyor. Üretmek, satmak, yaymak, markayı tanıtmak, ihracat yapmak, bunların hepsi zor işler. Önce Türkiye’de başarılı olmalıyız” dedi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Biz demir çelik üreticisiyiz, taşıt endüstrisi bize uzak deyip uzak durmuştum. Kader bizi tekrar bu işin içine soktu, demek ki bu anı yaşamak varmış. Bu anı yaşamak, bir yandan da muazzam bir eserle karşınızda olmak... Ayrıca da milli tankımızı gelecek yıl üretip ordumuzun hizmetine vereceğiz” diye konuştu.

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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Projenin başında ‘Turkcell niye hissedar?’ diye tartışılırken e-mobilite ekosisteminin devreye girmesi, ekosistemi ve elektrikli araçlarla beraber aslında Turkcell’in hissedarlığı sorgulanmaktan çıktı. Çünkü artık otomobil endüstrisi bir e-mobilite ekosistemine döndü” ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, açıklamasında “Türkiye’nin otomobiline var mısın yok musun?’ denildiğinde, ‘Varız’ dedik ve bu karardan dolayı çok mutluyuz. Elektrikli araç üretme noktasında çok doğru bir zamanda sektöre girdik. İki sene gibi kısa sürede tesisi oluşturup üretime başladık. Tüm çalışanlara teşekkürler” şeklinde konuştu.

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Togg’un 2023 planı 20 bin adet üretim

NEREDEN ÇIKTI BU XCOUPE

Gemlik’teki törende en çok dikkati çeken gelişmelerden birisi de TOGG’un üretim planında ‘C-Hatchback’ yerine ‘C-XCoupe’nin yer almasıydı. Buna göre şirket, 2025 yılının ilk yarısında C-Sedan’ı satışa çıkaracak ve 2026 yılında ise Cross Coupe gövde tipine sahip bir otomobil piyasaya sürecekti. Karakaş sebebini şu şekilde açıkladı: “Aslında Hatchback’ten vazgeçmiş değiliz. Bu bizim üretim planlarımızın ne kadar dinamik ve esnek olduğunu gösteriyor. Çağın trendlerine hızlıca uyum sağlayabiliyoruz. Cross Coupe de aslında gençleri, hedef kitlemizi yakalayacak bir tasarıma sahip. Baktığınızda Hatchback ile benzer yönleri de bulunuyor.” Sportif görünümüyle dikkat çeken Cross Coupe’ler, dört kapılı bir otomobille kompakt bir SUV arasında melez bir tasarıma sahip olmasıyla öne çıkıyor.

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