Ünlü futbolcuları dolandırdığı öne sürülen banka müdürü: Bir süre sonra parayı döndüremedim, 2021 yılından sonra çıkmaza girdim

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla "Bankacılık zimmeti" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü Seçil E.'nin mağdurlardan "özel bir fon olduğunu, kar getirdiğini" söyleyerek milyonlarca dolar aldığı iddia edildi. Seçil E.'nin ifadesinde, kimden ne kadar para aldığını sağlıklı biçimde hatırlamadığını belirterek bir süre sonra parayı döndüremediğini, borsada da para kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Seçil E. ifadesinde, 2010 yılında bankanın Bahçeşehir Şubesine atandığını, 2011 yılında teyzesinin oğlunun yatırım söylemleri üzerine borsaya girdiğini, aldığı kağıtların üç günde battığını ve 1 milyon TL zarar ettiğini anlattı. Seçil E'nin "Her fırsatta bu zararı nasıl karşılarım diye düşünmeye başladım. 15 ay sonra Florya Şubesine Müdür olarak atandım. Bu benim için çok büyük mutluluk vericiydi. Her şey yolundaydı. İşimi de çok seviyorum. Fakat önceki zararımı kapatmak adına tekrar hisse senedi aldım. Aldığım bu kağıt da batınca zararım iyice büyüdü. O zamandan bu zamana kadar tanıdığım güvendiğim insanlardan yatırım vaadinde bulunarak para aldım. Geriye dönük oluşan zararları kapatmaya başladım. 2021 yılından sonra iyice çıkmaza girdim" dediği öğrenildi. Seçil E. ifadesinde ilk olarak bir iş adamından para alarak özel müşterilere yönelik kapalı fon sistemini oluşma sürecini anlattı. Öte yandan Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da banka müdürüne para vererek mağdur oldukları ortaya çıktı.

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MAĞDURLAR TEK TEK İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında bugüne kadar Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, milli futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak ile tercüman Musa Mert Çetin ile bazı iş adamları savcılığa gelerek ifade verdi.

Teknik adam Selçuk İnan'ın 26 Nisan'da verdiği ifadesinde, banka müdürü Seçil E tarafından bankanın kurumsal fonu olduğu, bu fona yatırılması durumunda kar payı alacağının ifade edildiği, bunun üzerine şüpheliye parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar verdiğini, bu paranın sadece yaklaşık 1.5 milyon dolarını geri alamadığını, bankanın iki tepe yöneticisinden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

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Emrah Çolak'ın ise 3 milyon 212 bin doları tek seferde, şüpheli banka müdürünün odasında teslim ettiğini söyledi. Çolak da şüpheli ile birlikte iki banka üst düzey ismini vererek parasının zimmete geçirildiğini ve şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. Selçuk İnan ve Emrah Çolak'ın avukatı Rezan Epözdemir de "ödemelerin tamamının banka içerisinde ve şube müdürünün odasında gerçekleştirildiği, tutuklanan banka müdürü tarafından müvekkillerine ıslak imzalı belgeler verildiğini, bankanın kurumsal fonu olduğu söylenerek ve bu fonun bankanın iki yöneticisi tarafından yönetildiği söylenerek para tahsil edildiğini ifade ederek suçun bankacılık zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, BDDK'ya da başvurduklarını" açıklamasında bulunmuştu.