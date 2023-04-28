Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası... Hangi konularda mutabık kalındı?

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CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan'ın aktardıklarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edindiğimiz bilgilere göre bazı mutabık kalınan noktalar olduğu öğrenildi. Rus turistler için ekstra uçak seferleri olacak. Rusya'ya 350 bin ton domates kotasının 500 bin tona çıkarılması konusunda mutabık kalındı.



İhraç edilen balık kotasının da 15 bin tona çıkarılması söz konusu.

RUS TURİSTLER İÇİN YENİ ÖDEME SİSTEMİ



Ödeme sistemi ile ilgili Rebit Kart sistemi üzerinde çalışılıyor. Yeni bir 'para kart' sistemi üzerinde çalışıyor. Rus turistler telefonlara kuracakları uygulama ile Türkiye'de rahatlıkla kullanabilecek.

Tahıl koridoru son görüşmede 2 ay 18 Mayıs'ta sona eriyor. Bu tarihin uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan telkinde bulundu. Bu sürecin birkaç gün içerisinde BM'nin de içinde olduğu bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü Haberi görüntüle

SURİYE NORMALLEŞME SÜRECİ



Putin 4'lü görüşmeden memnun. Görüşmenin gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve siyasi süreç var.

Rusya'dan Türkiye'ye deprem yardımı



İnşaat malzemesi taşıyan gemi İskenderun'a gelecek. Rusya'dan önümüzdeki aylarda indirimli inşaat malzemesi temin edebilecek.



İSVEÇ'iN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ



Üçlü daimi mekanizmanın çalışmaları devam edecek.