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Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası... Hangi konularda mutabık kalındı?

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#Recep Tayyip Erdoğan#Rusya#Putin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin, dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Peki görüşmede hangi konular ele alındı, mutabık kalınan noktalar neler? CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, görüşmenin detaylarını anlattı.

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CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan'ın aktardıklarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edindiğimiz bilgilere göre bazı mutabık kalınan noktalar olduğu öğrenildi. Rus turistler için ekstra uçak seferleri olacak. Rusya'ya 350 bin ton domates kotasının 500 bin tona çıkarılması konusunda mutabık kalındı.

İhraç edilen balık kotasının da 15 bin tona çıkarılması söz konusu.

RUS TURİSTLER İÇİN YENİ ÖDEME SİSTEMİ

Ödeme sistemi ile ilgili Rebit Kart sistemi üzerinde çalışılıyor. Yeni bir 'para kart' sistemi üzerinde çalışıyor. Rus turistler telefonlara kuracakları uygulama ile Türkiye'de rahatlıkla kullanabilecek.

Tahıl koridoru son görüşmede 2 ay 18 Mayıs'ta sona eriyor. Bu tarihin uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan telkinde bulundu. Bu sürecin birkaç gün içerisinde BM'nin de içinde olduğu bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

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SURİYE NORMALLEŞME SÜRECİ

Putin 4'lü görüşmeden memnun. Görüşmenin gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve siyasi süreç var.

Rusya'dan Türkiye'ye deprem yardımı

İnşaat malzemesi taşıyan gemi İskenderun'a gelecek. Rusya'dan önümüzdeki aylarda indirimli inşaat malzemesi temin edebilecek.

İSVEÇ'iN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Üçlü daimi mekanizmanın çalışmaları devam edecek.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Rusya#Putin

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