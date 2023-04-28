Son dakika... Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü Adana'da... Bakan Karaismailoğlu'ndan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

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İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Demiryolunun da şimdiden altyapısını yaptık. Sıkışan şehir trafiğinde Adanalılara önemli rahatlık sağlayacak burası. Buradaki sıkışıklıkları alternatif yollarla ortadan kaldırıyoruz. Kıymetli bir eser olarak Adana'ya bitirmenin gururunu yaşıyoruz.

Sıkışan şehir trafiğinde Adanalılara önemli rahatlık sağlayacak burası. Buradaki sıkışıklıkları alternatif yollarla ortadan kaldırıyoruz. Kıymetli bir eser olarak Adana'ya bitirmenin gururunu yaşıyoruz.

Şehrin iki yakasını alternatif olarak buluşturmak için yapıldı. 2 dakikada hastanelere ve okullara ulaşılabilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi'nden devraldık. Yerel seçimlerden önce Belediye tarafından bu proje başlamıştı ama maalesef devam ettirilmedi. Biz de devraldık. Bugün itibarıyla hizmete veriyoruz. Saat 17:00'de Cumhurbaşkanımız video konferansla açılışa katılacak.

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"KAPASİTESİ ÇOK YÜKSEK"

Buranın kapasitesi çok yüksek. Adana gibi büyüyen şehirlerde böyle alternatif yollar yapmazsak olmaz. Bu sistemlerin kaliteyi üst seviye çıkarmak lazım. Burayı 2 sene önce devraldık.

Hizmeti ve derdi olmayanlar İstanbul'da da olduğu gibi yarıda bırakıyorlar. 2 yılda bu kadar teknolojik bir işi bitirdik. Burada çalışanlar kendi insanımız, kendi işimiz. Bu bir kentsel tasarım projesi. Yaya hareketlilik, bisiklet yolları çok önemli. Hizmeti görenler bunu devam ettirir umarım.

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"TÜRKİYE ÖNÜNDEKİ 50 YILI PLANLAYAN ÜLKE HALİNE GELDİ"

Geçen bayramın 3. günüydü Osmangazi Köprüsü'nden 102 bin araç geçti. Devletimiz devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Gelecek yıllarda vatandaşlarımızın önüne çıkabilecek sorunların şimdiden önüne geçiyoruz. Sonucunda ne oluyor? Ülkemiz gelişiyor, büyüyor. Bu ulaşan sistemleri kapasitesinden dolayı bölgeye yatırımcı geliyor, istihdam artıyor. Böyle büyük ulaştırma altyapıları sayesinde ülkemizin her yerinde sanayi gelişiyor, tarım geliyor. Artık bundan sonra Türkiye önündeki 50 yılı planlayan ülke haline geldi.

Biz 6 Şubat'ta deprem bölgesine gelmiştik. Orada dünyanın en büyük felaketle uğraşırken Türkiye diğer taraftan da projeleri aksatmadan devam ettirdi. Bundan sonra hedefleri daha da büyüktük. O hedefleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.