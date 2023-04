Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi: Kendi ihtiyacımız kadarına kavuşacağımız günleri göreceğiz

Haberin Devamı

Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüden yılda 286 milyon lira tasarruf edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan " Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirmeyi konuşabiliyorsak bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor, nice imkanlar ve fırsatlar çıkarıyoruz. İşte kendi doğal gazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı göreceğimiz kadar petrole kavuşacağımız günleri de hep birlikte göreceğiz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği zafer tarihi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Depremden etkilenen diğer şehirlerimizle birlikte Adana'mızın yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bugün Türkiye'nin bereketli toprakları Adana'da yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız. Türkiye gibi Adana büyüdükçe ulaşım başta olmak üzere yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana Çevreyolu adeta şehir içi yolu haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Köprümüz sıradan ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu 1700 metre olan, 27 tabliyeden oluşan 6 şeritli köprüde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor. Köprüden 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı kıret yolu üzerindeki yoğunluğu kaldırıyoruz. Yaklaşık 2,3 milyar liralık yatırım olan proje Adana ve ülkemize yakıt ve vakitten yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır. Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı olmak üzere inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana'mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Adana'da daha başka açılışları yapmayı planlıyorduk. 116 yıllık milli mensucat fabrikasının müzeye dönüştürme çalışmalarının son etabıydı. Bu eserin açılışını eski bakanımız Ömer Çelik ve Mehmet Nuri Ersoy yaptılar, müzenin hayırlı olmasını diliyorum.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

"ADANA KARDEŞLİĞİN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLİR"

21 yıldır bu ülkede eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Milletimiz geri kalmışlık, terör kargaşa günlerinden bıkmıştı. Asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlarken birlik, beraberlik, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeki ülkemizin Adana'da etnik ve mezhebi ayrımcılıktan uzak şekilde tüm vaktini müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayi, ticaret, tarımın şehri Adana'nın üretim, alın teri ile Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yeri almak hakkıdır.

"TÜRKİYE YÜZYILI HALİNE GETİRMEYİ KONUŞABİLİYORSAK BU ALTYAPI SAYESİNDEDİR"

Haberin Devamı

Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz. Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin onun güvenliği, refahı için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, istihdam çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bunun için bize hesap hep destek verdi. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirmeyi konuşabiliyorsak bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor, nice imkanlar ve fırsatlar çıkarıyoruz. İşte kendi doğal gazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı göreceğimiz kadar petrole kavuşacağımız günleri de hep birlikte göreceğiz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği zafer tarihi olduğuna inanıyorum.