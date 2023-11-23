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Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü yayımladı! Özel'e de sert çıktı

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#Ümit Özdağ#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü yayımladı Özele de sert çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 12:32

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü sosyal medya hesabından paylaştı. 6'lı masa ortakları, seçim sonrası gizli protokolden haberlerinin olmadığını söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef almışlardı. Ayrıca Özdağ, protokolden rahatsız olduğunu açıklayan Özgür Özel'e de sert sözlerle yüklendi.

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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, desteğine karşılık Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokol imzalamıştı. 24 Mayıs'ta imzalanan protokoldeki temel ilkeler kamuoyuyla paylaşılmış ancak hükümetin oluşturulması ve görev bölümüyle ilgili maddeler gizli tutulmuştu. Bu durumdan haberi olmadığını açıklayan 6'lı masa ortakları ise Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmişti.

İŞTE VERİLEN BAKANLIKLAR

Ümit Özdağ, gizli tutulan maddelerin yer aldığı protokolü sosyal medya hesabından paylaştı. İki metinden oluşan protokolde, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri ile iki bakanlık verdiği ortaya çıktı. Ayrıca güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bakan yardımcılıklarının da Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi de metinde yer aldı.

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Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü yayımladı Özele de sert çıktı

ÖZEL'E DE SERT ÇIKTI

Özdağ, açıklamasında protokolden rahatsız olduğunu açıklayan Özgür Özel'e de sert sözlerle yüklendi. Özel için "Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye'nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır. Öyle gözüküyor ki CHP liderliği geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine yeni vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü yayımladı Özele de sert çıktı

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#Ümit Özdağ#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu

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