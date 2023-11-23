Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail sözünden döndü Rehine takası ertelendi: Savaş devam edecek

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Bölgedeki Al Jazeera muhabirine göre, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki beş evi hedef alan baskınlarında çok sayıda kayıp kişinin yanı sıra en az 15 kişi de hayatını kaybetti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, devam eden İsrail-Hamas savaşını görüşmek üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Filistin devletinin kurulması gereğini vurguladı.
ABD Merkez Komutanlığı, USS Thomas Hudner savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezerken 'tek yönlü saldırı drone'larını' düşürdüğünü açıkladı.
Konu ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, 'Gemi ve mürettebatta herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı' denildi.
Husiler, son haftalarda İsrail'e yönelik çok sayıda saldırı girişiminde bulunmuş, bunun Gazze'deki savaşa yanıt olduğunu öne duyurmuştu.
İsrailli bir siyasi kaynak Haaretz'e, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmenin, Hamas'ın serbest bırakmayı planladığı İsrail vatandaşlarının listesini henüz sunmamasından kaynaklandığını söyledi.
Kaynağa göre ikinci sebep, örgütün Katar'la, tüm tarafların üzerinde anlaşılan şartlara uymasını garanti etmesi gereken ateşkes anlaşmasını hâlâ onaylamamış olması.
İsrail, Katar'da varılan anlaşma ışığında Perşembe günü (bugün) sabah saatlerinde rehine takası yapılacağını açıklamış, Hamas ise aynı saatlerde geçici ateşkesin başlayacağını duyurmuştu.
Başbakanı Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından biri olan Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Tzachin Hanegbi, İsrail’in bu kararı ertelediğini açıkladı. Times of Israel bu gelişmeyi 'Sürpriz bir gecikmeyle Netanyahu'nun üst düzey yardımcısı rehinenin 'Cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını' söyledi' başlığı ile dünyaya duyurdu.
Haberde 'ateşkes de askıya alındı, savaş devam edecek' denildi. AFP'ye adının açıklanmaması koşulu ile konuşan bir İsrailli yetkili de ateşkes başlayana kadar IDF'nin Gazze'de savaşmaya devam edeceğini belirtti. İsrail'in tek taraflı bu kararına dünyadan tepki yağdı.
Ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın, İsrail ile çatışmaların ortasında, önümüzdeki günlerde gıda, su ve ilaç taşıyan birkaç yüz yardım kamyonunun daha Gazze'ye ulaşmasını umduğunu söyledi.