Ümit Özdağ gizli mutabakatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı verecekti

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28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı yazılı mutabakatın detaylarını anlattı.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakatta İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda anlaştığını söyledi.

"BAKANLIKLAR YAZILI MUTABAKATTA VARDI"



Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. MİT Başkanı da Zafer Partili olacaktı. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı" dedi.

Seçimlerin kazanılması halinde kendisinin de İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Ümit Özdağ, kendi partisine verilecek diğer iki bakanlığı ise açıklamadı.

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"KILIÇDAROĞLU ANLAYIŞLI DAVRANMAMI RİCA ETTİ"



Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti.

'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi…