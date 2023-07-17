×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye mesajı.... Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunanistandan dikkat çeken Türkiye mesajı.... Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:51

Tarihi NATO zirvesi ve bu zirvede Türkiye'nin attığı adımların yankıları sürüyor. Erdoğan'ın attığı adımları mercek altına alan Alman Frankfurter Rundschau gazetesi 'Erdoğan önemli sinyaller veriyor' dedi ve Avrupalı siyasilere bir çağrıda bulundu. Yunan Kathimerini gazetesi yeni dışişleri bakanı ile mülakat yaptı ve bakanın Türkiye mesajını manşetine taşıdı.

Haberin Devamı

2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye'nin adımları damgasını vurdu.

İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Fransız lider Macron, Alman Şansölye Scholz'un da aralarında olduğu Dünya liderleri ile bir araya gelen Erdoğan'ın diplomasi trafiği zirvenin son günü de hız kesmeden devam etti.

Erdoğan, Vilnius’ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Yunanistandan dikkat çeken Türkiye mesajı.... Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor

İki liderin aylar sonra ilk defa yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeyi mercek altına alan Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) şu değerlendirmede bulundu;

Haberin Devamı

'Türk devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzünü Batı'ya çeviriyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin komşu Yunanistan ve Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile sıkışan ilişkisine yeni bir hareket getiriyor.'

Erdoğan'ın bu hamlesinin Atina ile olan ilişkilerde pozitif etkisi olacağına dikkat çeken RND, 'Erdoğan, NATO zirvesinin oturum aralarında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Konuşma, başlangıçta planlanandan iki kat daha uzun sürdü ve diplomatlar bunu iyiye işaret olarak kabul ettiler' dedi.

'ERDOĞAN ÖNEMLİ SİNYALLER VERİYOR'

Türkiye'nin yeni dış politikasını inceleyen bir başka Alman gazete Frankfurter Rundschau ise Avrupalı siyasilere çağrıda bulundu.

Yunanistandan dikkat çeken Türkiye mesajı.... Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor

Andreas Schwarzkopf imzalı analizde 'Erdoğan önemli sinyaller veriyor. Batılı hükümetler onun davranışlarına olumlu bakmalı' denildi.

Yunan Kathimerini gazetesi ise ülkenin yeni dışişleri bakanı Yorgos Gerapetritis ile bir mülakat yaptı.

YUNAN BAKAN: İLK ADIM ATILDI

Türkiye ile yeni dönemi değerlendiren Yunan bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Haberin Devamı

'Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile Vilnius'ta yaptığı görüşme, karşılıklı anlayış arzusu atmosferinde gerçekleşti. İyi niyetle bir diyalog başlatıyoruz ve bu yeni çabaya dürüstlük ve güvenin damgasını vurmasını istiyoruz. İlk adım atıldı. Ege'de şu anda hakim olan sakinlik, bu yeni başlangıcın verimli olabilmesi için gerekli bir ön koşuldur. Ancak gerçek bir dostluk, barış ve işbirliği olasılığına ulaşmak zaman ve tutarlılık gerektirecektir.

Yunanistandan dikkat çeken Türkiye mesajı.... Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor

'Yunan Hükümeti bir işbirliği ve diyalog ortamı arzulamaktadır' diyen Gerapetritis sözlerine şöyle devam etti;

' Doğrudan bir iletişim kanalına doğru ilk adımlarını attığım Türk meslektaşımla güvenilir ve istikrarlı bir ilişki kurmayı kişisel olarak sabırsızlıkla bekliyorum.'

Haberin Devamı

Türkiye'nin Batı ve özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerine ilişkin olarak, Yunanistan'ın pozisyonun belirgin olduğunun altını çizen Gerapetritis, 'Avrupa-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, son derece kırılgan bir bölgede istikrara katkıda bulunacaktır' dedi.

Yunan bakan gerilimden uzak durmanın iki tarfın da yararına olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde sükunet ortamının devam etmesi ve gerilimden uzak durulmasının başlı başına karşılıklı yarar sağlayan bir durum, büyük bir kazanım olduğu muhakkaktır.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği